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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:38 ص
الدولار
الدولار
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تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر 28-2-2021، ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، وتتابين أسعار الدولار في السوق المصري بحسب أسعار الصرف.

وشهدت خلال الفترة الماضية حالة من التباين للدولار، حيث تنخفض أو ترتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش.

سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 28-2-2021

نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار العملة الأمريكية في السوق المصرفي عبر السطور القادمة:-

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل الدولار في البنك الأهلي عند الشراء 15.66 جنيه و15.76 للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم

سجل الدولار، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

سجل سعره داخل البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم

بلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، في البنك المركزي، عند الشراء 15.60 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.70 جنيه مصري.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليوم

سجل سعره عند الشراء 15.65 جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع 15.75 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك عودة اليوم

سجل سعر الدولار في البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سجل سعر الدولار، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.
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وصل سعره عند الشراء 15.61 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.

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