سعر الدولار اليوم فى مصر الأحد 28-2-2021

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أسعار العملات الأجنبية اليوم



سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم

وصل سعره عند الشراء 15.61 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.71 جنيه مصري.