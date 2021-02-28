سعر الدولار اليوم فى مصر الأحد 28-2-2021
الأحد 28/فبراير/2021 - 06:38 ص
تنشر "الدستور" سعر الدولار اليوم الأحد فى مصر 28-2-2021، ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، وتتابين أسعار الدولار في السوق المصري بحسب أسعار الصرف.
وشهدت خلال الفترة الماضية حالة من التباين للدولار، حيث تنخفض أو ترتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش.
وشهدت خلال الفترة الماضية حالة من التباين للدولار، حيث تنخفض أو ترتفع سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصري داخل البنوك المصرية، بقيمة قرش أو قرشين أو ثلاث قروش أو أربعة قروش.
سعر الدولار اليوم الأحد في مصر 28-2-2021نقدم لكم خلال التقرير التالي كافة التفاصيل والمعلومات عن أسعار العملة الأمريكية في السوق المصرفي عبر السطور القادمة:-
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليومسجل الدولار في البنك الأهلي عند الشراء 15.66 جنيه و15.76 للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة اليومسجل الدولار، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.
سعر الدولار في بنك مصر اليومسجل سعره داخل البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليومبلغ سعر العملة الأمريكية اليوم، في البنك المركزي، عند الشراء 15.60 جنيه مصري، فيما بلغ سعره عند البيع 15.70 جنيه مصري.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي cib اليومسجل سعره عند الشراء 15.65 جنيه مصري، فيما سجل سعره عند البيع 15.75 جنيه مصري.
سعر الدولار في بنك عودة اليومسجل سعر الدولار في البنك، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليومسجل سعر الدولار، عند الشراء 15.63 جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع 15.73 جنيه مصري.
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