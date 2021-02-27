كوبا تسجل 720 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، عن تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ(24) الماضية.ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة الصحة القول إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 49 ألفًا و161 حالة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 318 حالة بعد تسجيل أربع وفيات جديدة.وبلغت الحالات النشطة 22 ألفًا و510 حالات، ويوجد 33 حالة خطرة و26 حالة حرجة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 44 ألفًا و566 حالة.