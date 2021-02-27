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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء أعمال إنشاء وحدة الدفاع المدني في طوخ الخيل بالمنيا

السبت 27/فبراير/2021 - 08:39 م
أعمال إنشاء وحدة
أعمال إنشاء وحدة الدفاع المدني
المنيا ـ على حسين
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قال رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل، التابعة لمركز ومدينة المنيا، إنه تم اليوم تنفيذ أعمال الشدة الخشبية وأعمال الحدادة استعدادًا لصب الدور الأراضي لمبني الدفاع المدني بعزبة المشروع التابعة لقرية طوخ الخيل والذي يتم إنشاؤه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

أضاف رئيس قرية طوخ الخيل أن المبني يخدم عددا من القرى والعزب التابعة للقرية والقري المجاورة مثل قرى طوه وبهدال والقرية الأم طوخ الخيل وعزبة محفوظ، ويأتي ضمن المبادرات القومية التي تهدف الي تنمية الريف المصري ودعمه المستمرة بإنشاء مشروعات البنية التحتية من صرف ومياه وكهرباء ومؤسسات ومكاتب خدمية ووحدات صحية ومكاتب بريد.. الخ والتي من أهمها مبادرة حياة كريمة.

وأكد رئيس القرية أن العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، يتابع باستمرار تنفيذ أعمال ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام الجاري 20202021، مؤكدًا سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ بما يحقق خدمة متميزة للمواطن تنال رضاه.

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