«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

قالت الناقدة التشكيلية الدكتورة ماجدة على إن الفنان التشكيلي الدكتور طه القرني، الملقب بفنان الشعب، مهموم بمشروعه ومنهك فى البحث عن تقديم هويتنا المصرية في ثوب معاصر.جاء ذلك خلال زيارتها لمعرض «فوق الرأس» للفنان طه القرني المقام في الفترة من ١٤ فبراير الجاري حتى ١١ مارس المقبل بجاليري إبداع بالزمالك.وأضافت الدكتورة ماجدة علي أن الفنان طه القرني يتناول في معرضه الموروث الشعبي المصري برؤية وتكوين يعتمد ربط العناصر فيه على الظل، ومعالجة التكوين برؤية عين الطائر الذي يرى العناصر من أعلى ليحقق الشمولية، وليقرب بعد الزمن من رؤيته الوجدانية القريبة فيتداخل الزمن والمكان، ليصور لنا موضوعاتنا المصرية الشعبية برؤية جديدة تتمازج وتتداخل والحالة الإبداعية للفنان، الذي اختار أن يجسد المشهد ودراما العمل، من خلال مجموعة من الدمى التي تحرك وجداننا جميعًا وتحرك مشاعر الطفل داخلنا، ليبعث برسالة إنسانية مفادها ابحث داخل وجدانك فبداخلك نفس تلك الهوية.ووجهت الدكتورة ماجدة علي في ختام حديثها، التهنئة للدكتور طه القرني لإقامة معرضه الذي تعتبره بداية لوصول طه القرني إلى مبتغاه من رؤية جديدة متفردة وحدث متميز قريبًا، واصفة إياه بأنه فنان غير متجمد وثابت، دائم البحث عن الجديد والمتفرد، برؤية وأفكار مدروسة.