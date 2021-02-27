سقوط أمطار متوسطة فى قرى وسط سيناء

تشهد قرى منطقة وسط سيناء سقوط أمطار متوسطة، بينما تشهد مختلف المراكز والمدن والتجمعات بمحافظة شمال سيناء انخفاضا فى درجات الحرارة، وموجة من الرياح الباردة.وأكد سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء - فى تصريح مساء اليوم - أن المنطقة تشهد سقوط أمطار على مختلف القرى والتجمعات، وتشهد مدينة نخل وعدد من القرى والتجمعات الأخرى رياحا وسحبا منخفضة مع توقعات سقوط أمطار غزيرة.وأشار فرج الى رفع درجة الاستعداد على مستوى مجلس المدينة والادارات المعنية لمواجهة الظروف الجوية التى تشهدها منطقة وسط سيناء، معلنًا استقرار الأمور حتى الآن، وأنه تتم متابعة الموقف لحظة بلحظة.يذكر أن محافظة شمال سيناء شهدت خلال الأيام الماضية ظروفا جوية غير مستقرة من حيث سقوط الأمطار والرياح وانخفاض فى درجة الحرارة.