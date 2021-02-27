مقعدان حول طاولة بيضاء

تُشبهها إلى درجة التطابق.. فى مرحلة ما كنت أراها فى كل الوجوه والأصوات والأجساد.. كلهن كُنَّ يُشبهنها، حتى أنا كنت أُشبهها، كنت كلما نظرت فى المرآة أراها، أحادثها ونضحك سويًا.لكن الأيام أخمدت بركان المشاعر، أو لعله البُعد، ثم زواجها، وسفرها مع زوجها إلى آخر الدنيا، ودخولى وخروجى فى تجارب تعزف على وتر الرغبة، والوعود الكاذبة، والبحث عن بدائل.فار البركان مرة أخرى فور أن رأيت الشبيهة، وتأكدت أننى لم أكن فى الحقيقة نسيتها، لكنها كانت رغبات العقل للهروب من الألم.ياااه! إنها صورة أخرى مجسدة منها مع فروق قليلة فى الطول، وطريقة ارتداء الملابس، انتبهت إليها، وأنا أرميها بنظرات مختلسات عدة مرات، وحمدت للظروف أن التطابق لم يكن تامًا، فلم أكن أعرف كيف نتواجه بعد كل هذه السنوات، خصوصًا وأنا أذكر جملتها الأثيرة: «الدنيا صغيرة جدًا».لم أكن وقتها أملك شيئًا سوى قلب يحترق عشقًا، وأحلام شبه مستحيلة، والأحلام لا تبنى عشًا من قش فى هذا البلد، ولا أريد الدخول فى حسابات، وخيوط عنكبوتية ستضيع معها حياتان بدلًا من حياة واحدة.أجل.. الحياة صغيرة جدًا كحبة بندقة، لكنها عصيّة على الكسر.لم يكن من الحصافة أن أتقدم وأسأل إلى أى درجة قرابة تنتمى إليها رغم أن المكان يسمح بهذه الكلمات العابرة، والتعارف فى جوٍ معبّأ بالترقب، والمرح، فلم يكن فى فمى كلمة، ولا فى قلبى قدرة على الصمود.انفلتُّ من الحنين والذكرى، هربت من المكان لأسقط فى جوف مقهى غير بعيدٍ عن المكان، ألملم شظايا قلبى المُبعثر.. ذُبت فى دخان الشِيش، ورائحة القهوة أمامى على طاولة بيضاء مربعة، وضعت أوراق قصصى على الكرسى المجاور، ثم رأيتها تُشرق مرة أخرى على سلالم المبنى، وأحدهم يشير إليها إلى المقهى الذى أقعد فى زاوية منه.. لا شك أنها مكلفة بالبحث عن أحدٍ، أو عنى؛ لتكتمل الجلسة التى جئنا لأجلها هنا.كانت تعبر الطريق إلى المقهى، وقلبى يخفق كطائر يستعد للانفلات والطيران خارج جسمى إلى هناك.. على الناحية الأخرى، حيث كانت تعبر شارعًا آخر فى مدينة أخرى منذ سبع سنوات، وأنا جالسٌ فى مقهى على ناصية الجامعة أنتظرها، تبتسم وهى تُمرِّر إلىّ تلك النظرة الماكرة الحلوة، فأتذكر وعيدها الضاحك: «لو ذهبت إلى أى مكان سأرسل عفاريتى وراءك».