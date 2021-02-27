عود القرنفل شاب
السبت 27/فبراير/2021 - 07:27 م
رشا الفوالطباعة
قلبى اللى ع الشطين
ع الحرف كالنشوان للرمل بيسبِل
فى الصف نوره يبان من شوقه بيهلل
ساجد،
ومتشيطن
معرفش يتوسطن بين الخبل والعقل
معرفش غير تخليد اليأس فى الأعصاب
وإن غاب حبيبه يعود تايه أسير ذكراه
الخوف نصير الآه فى الوعى والتضليل
ساجد وروحه تميل للمتعة والمعاناة
مين اللى قال الصبر يملك زمام الذات؟!
مين اللى قال الصبر بيلخبط اللذات، ويوصل التايهين؟
مين اللى قال الطين هيدارى أوجاعنا؟
الرك ع المضامين ورحابة المعنى
قلبى اللى ع الشطين ساجد ومتشيطن
واخد على التعديد
«أول مالوش آخر
كان الحبيب نوار
أول مالوش تانى
يا زرعة الصبار»
قلبى اللى كان محروس
ساذج بنار الفرن من خوفه بيبربش
أصبح «فراش مبثوث»
داير فى ليل الحزن وفــ عشقه متكلبش
ساجد
ومتشيطن
قلبى اللى عاش نزاز
هلاس؛ لكن معصوم
مكرهشى غير العُمى
وسماسرة الحكايات
بيحل فى الألغاز ويخالف النهايات
أعزل وليد الطمى
فاضت دموعه كتير ولا فاض حبيبه يوم
أعزل مالوش فى اللوم على قسوة الأحباب
«وغياب يجر غياب
دا اللى خلا مخلاش
عود القرنفل شاب
راح الحبيب ولا جاش».