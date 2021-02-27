عود القرنفل شاب

قلبى اللى ع الشطينع الحرف كالنشوان للرمل بيسبِلفى الصف نوره يبان من شوقه بيهللساجد،ومتشيطنمعرفش يتوسطن بين الخبل والعقلمعرفش غير تخليد اليأس فى الأعصابوإن غاب حبيبه يعود تايه أسير ذكراهالخوف نصير الآه فى الوعى والتضليلساجد وروحه تميل للمتعة والمعاناةمين اللى قال الصبر يملك زمام الذات؟!مين اللى قال الصبر بيلخبط اللذات، ويوصل التايهين؟مين اللى قال الطين هيدارى أوجاعنا؟الرك ع المضامين ورحابة المعنىقلبى اللى ع الشطين ساجد ومتشيطنواخد على التعديد«أول مالوش آخركان الحبيب نوارأول مالوش تانىيا زرعة الصبار»قلبى اللى كان محروسساذج بنار الفرن من خوفه بيبربشأصبح «فراش مبثوث»داير فى ليل الحزن وفــ عشقه متكلبشساجدومتشيطنقلبى اللى عاش نزازهلاس؛ لكن معصوممكرهشى غير العُمىوسماسرة الحكاياتبيحل فى الألغاز ويخالف النهاياتأعزل وليد الطمىفاضت دموعه كتير ولا فاض حبيبه يومأعزل مالوش فى اللوم على قسوة الأحباب«وغياب يجر غيابدا اللى خلا مخلاشعود القرنفل شابراح الحبيب ولا جاش».