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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة كفر الشيخ: انتظام الامتحانات في المعهد الفني الصحي

السبت 27/فبراير/2021 - 08:44 م
صحة كفر الشيخ
صحة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم اليوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي فرع كفرالشيخ والتي كان تم تأجيلها وفقًا لقرار رئيس الوزراء حيث سارت العملية الامتحانية بهدوء وانتظام.

وأشارت سوسن إلى أنه تم مراعاة الاحتياطات الاحترازية مع جميع الطلاب حيث تم عملية الفرز وقياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة المعهد وتم مراعاة المسافات بين المقاعد مع الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام الكحول للتطهير، موضحة أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى هو 659 طالبًا وطالبة.

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