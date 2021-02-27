صحة كفر الشيخ: انتظام الامتحانات في المعهد الفني الصحي

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنه تم اليوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الأولى بالمعهد الفني الصحي فرع كفرالشيخ والتي كان تم تأجيلها وفقًا لقرار رئيس الوزراء حيث سارت العملية الامتحانية بهدوء وانتظام.وأشارت سوسن إلى أنه تم مراعاة الاحتياطات الاحترازية مع جميع الطلاب حيث تم عملية الفرز وقياس درجات الحرارة قبل دخول بوابة المعهد وتم مراعاة المسافات بين المقاعد مع الالتزام بارتداء الكمامة واستخدام الكحول للتطهير، موضحة أن عدد الطلاب المقيدين بالفرقة الأولى هو 659 طالبًا وطالبة.