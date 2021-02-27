حاول أن تتفهم وقوفك الآن أمام الجميع بهذه الصورة، أنت المتهم، ما فعلته سوف يظل محفورًا فى ذاكرتهم للأبد.ما الذى تتذكره حقًا عما حدث، فتش فى ذاكرتك التى تدعى الآن أنها خربة، وقل الحقيقة، عيونهم كلها عليك، يريدون أن تخرج من بين شفتيك كل الحقيقة. قالوا، بالطبع أنت تعرف ما قالوه، لا تحاول أن تدعى الجهل.انظر، ما رأيك؟ هل ستظل على صمتك هكذا، فكِّر فى كل من تحبهم قبل أن تواصل الصمت.لن يرحموا أحدًا له علاقة بما حدث. ثوان. ارجع للبداية، هناك كنت أنت تقف، وهى أمامك مرمية على الأرض والدماء تغرق كل شىء.كلّا ليس من هذه النقطة، ارجع أكثر من هذا، إلى تلك اللحظة، بلى، أوقف شريط ذكرياتك هنا الآن. أنت وهى، يدكما متشابكتان تعبران الطريق سويًا، بلى، أنت فى السابعة وهى فى السادسة من العمر. نقطة جيدة لتحكى من عندها.ما الذى رأته فيك لتسلمك يدها بهذه السهولة لتعبر بها الطريق وهى الطفلة الحرون، التى يغلب أعظمنا على مجاراتها فى التفرد والوحدانية، والرغبة فى الانتصار علينا حتى ولو بنظرات عينيها الواسعتين المتألقتين دومًا.استسلمتْ لك، قلها لى، بدل أن تقولها تحت الضرب، سلمت نفسها لك أليس كذلك. كلّا لن أتركك تمضى هكذا دون أن تخبرنى.انظر مرة أخرى من الشباك، أهل البلدة كلها تنتظر خروجك، لو سلمتك لهم لقتلوك. أنت فى حمايتى حتى تقول لى الحقيقة.هل أحبتك حقًا منذ كنا أطفالًا؟ انطق. انتظرتْكَ هى. ها. سنوات الغربة الخمس الأخيرة كانت تنتظرك، انطقها وأنا سوف أصدق.اعترف لى، ما بيننا منذ زمن يسمح بذلك، بالطبع تتذكر أيامنا فى الابتدائية والإعدادية، كنت أنتَ الطفل المشاغب دومًا، الذى يثير صراعات طوال الوقت، وكنتَ قادرًا دومًا على جمع المحبين حولك، تتذكر بالطبع أنك كنت ترفض مرافقتى لكم، كنتُ بالنسبة لك طفلًا هادئًا زيادة عن اللازم، وأمه تجىء به وتعود به من المدرسة كل يوم، وشنطته دومًا نظيفة وبها سندوتشات مختلفة، تتذكر، بالطبع فكم من مرة أكلت أنت وعصابتك السندوتشات الخاصة بى، لا تنظر للنجوم التى تلمع على بذلتى الآن.تذكر قبل هذا؟ من مباريات الكرة فى الفسحة، ومن يوم أن اختارتنى فجأة أن أقف فى المرمى تحت العارضة لأول مرة، أتذكر كم فرحت أنا يومها، كلّا لنتحدث عنك أنت وليس عنى. كنتَ تقف يومًا تنظر لى تحت عارضة المرمى قبل أن تقول لعصابتك إن على كل واحد منهم أن يخرج كرته من حقيبته ويشوط على.. كلهم يصوبون نحوى، أحاول أن أصد الكرات فى البداية، ثم أفهم اللعبة وأنا أحاول تفادى السيل المنهمر علىّ من الكرات، تصطدم برأسى ووجهى وجسدى، فاتركها، وعصابتك تواصل الضرب بالكرة تجاهى، لم يكونوا يلعبون بصورة طبيعية، بل صرت لهم هدفًا وعليهم أن ينتصروا عليه.تذكرْ الدماء التى نزفت من وجهى يومها، تذكرْ ضحكاتك وأنت تجلس على سور المدرسة ومادًا قدميك فى اتجاهى، أتذكر يومها نظراتها إليك، هى التى أنقذتنى، نظراتها التى كانت تلومك على شقاوتك وترفض تماديك فيها. كنت تأكل وقتها سندوتشاتى من الجبن الرومى واللانشون، وترمى نظراتك تجاهى للحظات قبل أن تشير لعصابتك بالتوقف. تتذكر كل شىء. أرى فى عينيك التذكر. ألمح نظراتك القديمة، أستطيع أن أعلقك من قدميك الآن فى السقف، وأجعلهم ينهلون عليك بالعصى، لكنى سأكون كريمًا معك. لنتأمل كل شىء سويًا، باب بيتها مفتوح، وأنت تقف فوق جسدها ويداك ملوثة بالدماء، وهى جثة أسفل قدميك. أين سلاح الجريمة.قل لى صحيح، هل صرفت عصابتك عنى يومها وأنا كحارس مرمى لنظرات عينيها تجاهك أم تجاهى، حدجتْكَ بنظرة متنمرة، وحدجتنى بنظرة شفقة. حاول معى، لا تقف هكذا كالأخرس.نعم هى ابنة الناظر، وأنت الطفل المشاغب، وأنا.. لن أتكلم عنى. الغريب يا صديقى. اسمح لى أن أناديك صديقى بحكم معرفتنا القديمة. الغريب إنها كانت تميل لك. كل شىء كان يشير لهذا، نظراتها لك، إصرارها أحيانًا أن تكون فى حوش المدرسة يوم لعب الكرة لتشاهدك وأنت تراقص الجميع وتلعب بالكرة كالحاوى، بينما أقف أنا غير بعيد عنها أرمقها من خلف عمود، لا ألمح كرتك وهى تتجه ناحيتى بسرعة وتضرب رأسى لأفيق، وأنتبه ألّا أنظر لشىء تملكه أنتَ، كنتَ تملكها حقًا؟ أتظن؟!غيرك فكروا أنهم يملكونها، وكلهم فشلوا، لم يصل إليها أحد قبلك، ولا حتى أنتَ؟دماؤها فى رقبتك هذا مؤكد، ستعترف، لا داعى للتمادى فى الصمت، ما رأيك فى شكل النجوم على البذلة، جسدى متناسق أليس كذلك، لستُ ذلك الطفل الضعيف حارس المرمى المتخاذل، هيا قلها بصراحة ما رأيك فى اعتدال جسدى وتناسقه، لعلمك بعد الإعدادية ظللت لسنوات أتمرن ليصير جسدى بهذه الصورة المدهشة، اختفيت أنتَ سنوات الجامعة، قالوا لى إنك كنت تكتب الأشعار والقصص فى الجرائد، هناك شىء غيَّرك.. مؤكد من ذلك الطفل المشاغب رئيس عصابة الأطفال فى الإعدادى والثانوى إلى كاتب جرائد.. أهى من غيرتك؟ دماؤها على ملابسك، لماذا عدت للبلد؟يقولون إنهم شاهدوك صباحًا تحوم حول بيتها، لدينا شهود لذلك. أكثر من عين رأتك وأنت تدور حول بيتها، ابنة الناظر جميلة. آسف أقصد كانت جميلة فهى الآن جثة. دماؤها تغرق أرضية بيتها، وتغرق ملابسك. هل رفضتك الآن؟ يقال إنها رفضت الكثيرين ممن تقدموا لخطبتها وكانت تنتظرك. أهذا حقيقى؟قل لى صراحة ودون مواربة، هل مارستما الجنس سويًا، وحبلتْ فطلبتْ منك الزواج، فقتلتها هربًا من الموضوع. منذ موت والدها الناظر وهى تعيش وحدها، مؤكد تعرف الأقاويل التى كانت تدور أحيانًا، عن الوحدة، وعن صوت التأوهات المرتفعة التى كانت تخرج من بيتها أحيانا. أستغفر الله. لا أستطيع أن أتهمها بالباطل. ولكنها أقوال، وقد تكون أحلامنا. وليس هناك نار دون رماد.هل عدت فوجدتها حاملًا من غيرك، فرفضتك، فقتلتها، أستغفر الله. أقوال.دعنا من هذا ولنعد للحظات قديمة. ليوم أن اتخذت قرارك بالهروب من البلدة والسفر للخارج، انتظرتك هى أن تكمل الجامعة وتعود لتعمل وتتزوجها، ولكنك كالعادة هربت. تعودت الهرب منذ الصغر، أعرف هذا فيك. هيا يا صديقى الوقت يمضى بسرعة، ولو تركتك لأهل البلد سوف يمزقونك بأسنانهم وبالخصوص من هم فى سننا، فكثيرٌ منهم كانوا يحلمون ببنت الناظر، حتى فى أحلامهم الجنسية. أنا بالطبع يا صديقى شاركتهم أحلامهم. نحن جيل واحد كما تعرف. والآن لتقل لى صراحة، كيف كان جماعها، هل هى شبقة، ملتهبة، حارة، أستاذة فى الجنس، كلّا، الآن لا بد أن تتكلم عن هذه النقطة بالذات، قد تكون مهمة للجميع. أحلامنا يا صديقى بين يديك، قلها، قلها الآن وأصمت بعدها للأبد.ما رأيك فى طريقتى الجديدة، ها هو باب القسم، وها هو المرمى القديم، سوف أكتف يديك هكذا إلى العارضتين، وقدميك سأربط بهما هذان الثقلان، لا تتحرك سأعطيهم الكُرات وسأجعلهم يصوبون عليك كراتهم، تلمح فيهم بعضًا من أفراد عصابتك القديمة، بلى بالطبع، إنهم يشاركون مثلى فى اللعبة.هيا قل لى قبل أن أربط يديك وقدميك، هل امتطيتها؟ مهرة! فرسة؟! ليس من السهل ترويضها!أدرك أنها ليست سهلة، المدهش أنهم قالوا إنك أحببتها.لو أحببتها حقًا لماذا تركتها وسافرت، لماذا لم تقف فى عزاء الناظر بجوارها، أنا وقفتُ، وحللتُ مكانك يومها، لكنها لم تشعر بى، لها كل الحق طبعًا، فى موقف كهذا ووفاة والدها كيف ستشعر بمن حولها، كانت منهارة. وأنت كنت بالخارج تعبث مع فتيات أوروبا وهى تمزق نفسها حزنًا هنا. بلى تقدمت أنا لخطبتها بعدها لكنها رفضت دون إبداء أسباب. مؤكد أنت السبب فى رفضها، كانت تنتظر رجوعك. الغيرة منك تراها فى عينى.. واهمٌ أنت.انبسطت بالخارج؟ هذا بينى وبينك خارج التحقيق، بيض هن ومثيرات، وأساتذة فى فن الجماع، كم فتاة ضاجعتها فى الخارج؟ لا تخفِ علىّ فنحن أصدقاء، تذكر أننى حارس المرمى صديقك. كنتَ فى غنى عن وجودها فى حياتك قلها. قلها وسأتركك تذهب الآن؟قل إنك لم تفكر فيها ولعبت بذيلك فى الخارج؟ سمعت عن رواية لك مرشحة لجائزة كبيرة. سؤال غريب لكنه مهم، كيف تحولت من طفل عصابة لكاتب مهم كما سمعت؟ يدور فى ذهنى كلمات أمى أنك سوف تصير لصًا لِمَ لمْ تفعلها؟ اخترت أنت الطريق الأصعب. القتل؟عندما كنت تذبحها هل شعرت بنشوة القتل. يقولون إن للقتل نشوة. مؤكد شعرت بها. السؤال الذى أنتظر إجابته حقًا وفى تلك اللحظة لماذا قتلتها الآن بعد رجوعك بيومين؟ستصمت، لن تنطق بحرف، سيبدأون فى التصويب عليك، حاول ألّا تهتز.. قف فى المرمى.. هيا لنبدأ الحفلة.سأبتعد وأتركهم يصوبون نحوك كراتهم، لا تهتز، قلت لك لا تهتز.سأصرخ فيهم أن يتوقفوا عندما يدوى صوت طلقتين متتاليتين اصطدمتا فى صدرك.. أظن أنك نطقت بكلمة ما وأنا أفكك ونافورة دماء تنطلق من مكان إحدى الطلقتين. أرى نظرة راحة فى عينيك وأنتَ تغادر الحياة.. من فعلها؟ صرخت فى الجميع؟ لم ينطق أحد؟جسدك ملقى على الأرض وجسدها فى المشرحة، أخيرًا قد تستقران فى مكان واحد. كم أشعر بالغيرة الآن. اللعنة!وأتساءل لماذا لم أصد الكرات؟!