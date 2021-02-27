رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: مصر تتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دوليًا

السبت 27/فبراير/2021 - 09:48 م
المهندس إيهاب زكريا
المهندس إيهاب زكريا
سيد علي
طباعة
عقب النائب المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على إشادة منظمة الأمم المتحدة بمبادرة "حياة كريمة".

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحرك العملي على تطبيق SDGs أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهم "17 هدفا" والتي ما زالت تواجهها تحديات عالميًا حتى الآن وما زالت بعض الأهداف في إطار الفلسفة خاصة الهدف الأول وهو القضاء على الفقر في ظل سيطرة الصراع الاقتصادي والبحث عن أولويات العلاقات والتوازنات بدءا من الصراع الدولي فينعكس على العلاقات الفردية في المجتمع ونصحنا مرارًا بإعادة ترتيب الحوافز الاقتصادية لضمان استقرار الكوكب اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل دخول العالم إلى العصر الرقمي الذي يُشكل رؤية مختلفة نحو القيم الإنسانية التقليدية ويتطلب مرونة من المؤسسات العريقة والدول لاستيعاب المتغيرات.

وقال "زكريا"، في بيان اليوم السبت، إنه منذ سنوات كانت مصر من أوائل الدول التي تصدر رؤيتها الوطنية مصر 2030 لتمثل تفاعلًا مع التحديات العالمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs لضمان استقرار كوكب الأرض وبقاء الجنس البشري.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المؤشرات تؤكد أن مصر لديها إرادة ومرونة شديدة في ظل متغيرات توازنات القوى وتحديات العصر الرقمي وإدراك لأهداف التنمية المستدامة ومسئولية تجاه المجتمع الدولي ورغبة في المبادرة الإيجابية ولعل أهم التحديات التي تضعها الدولة صوب أعينها في المدى القصير هي السيطرة على الزيادة السكانية كتشريعات وقواعد حاكمة.

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري