عضو بالشيوخ: مصر تتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة دوليًا

عقب النائب المهندس إيهاب زكريا، عضو مجلس الشيوخ، على إشادة منظمة الأمم المتحدة بمبادرة "حياة كريمة".وأوضح أن ذلك يأتي في إطار التحرك العملي على تطبيق SDGs أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهم "17 هدفا" والتي ما زالت تواجهها تحديات عالميًا حتى الآن وما زالت بعض الأهداف في إطار الفلسفة خاصة الهدف الأول وهو القضاء على الفقر في ظل سيطرة الصراع الاقتصادي والبحث عن أولويات العلاقات والتوازنات بدءا من الصراع الدولي فينعكس على العلاقات الفردية في المجتمع ونصحنا مرارًا بإعادة ترتيب الحوافز الاقتصادية لضمان استقرار الكوكب اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا لتحقيق التنمية المستدامة في ظل دخول العالم إلى العصر الرقمي الذي يُشكل رؤية مختلفة نحو القيم الإنسانية التقليدية ويتطلب مرونة من المؤسسات العريقة والدول لاستيعاب المتغيرات.وقال "زكريا"، في بيان اليوم السبت، إنه منذ سنوات كانت مصر من أوائل الدول التي تصدر رؤيتها الوطنية مصر 2030 لتمثل تفاعلًا مع التحديات العالمية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة SDGs لضمان استقرار كوكب الأرض وبقاء الجنس البشري.وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن المؤشرات تؤكد أن مصر لديها إرادة ومرونة شديدة في ظل متغيرات توازنات القوى وتحديات العصر الرقمي وإدراك لأهداف التنمية المستدامة ومسئولية تجاه المجتمع الدولي ورغبة في المبادرة الإيجابية ولعل أهم التحديات التي تضعها الدولة صوب أعينها في المدى القصير هي السيطرة على الزيادة السكانية كتشريعات وقواعد حاكمة.