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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: إصابة 16 في موجة احتجاجات شعبية بذي قار

السبت 27/فبراير/2021 - 08:31 م
المتظاهرين في العراق
المتظاهرين في العراق
وكالات
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أفاد شهود عيان مساء اليوم السبت، بأن 16 من المتظاهرين والشرطة العراقية أصيبوا بجروح بعد تجدد المظاهرات الاحتجاجية لليوم السادس على التوالي أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار 375 كم جنوبي بغداد.

وأوضح الشهود أن المئات من المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى محافظة ذي قار وجرت مصادمات بين المحتجين وقوات الشرطة أمام مبنى المحافظة والتراشق بالحجارة وسماع إطلاق الرصاص، ما تسبب بإصابة 16 من المتظاهرين وقوات الشرطة بجروح.

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قدم مساء أمس الجمعة استقالته لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الخمسة الماضية وأوقعت قتلى ومصابين اكتظت بهم مستشفيات المحافظة 375 كيلومترا جنوبي بغداد، بحسب مصادر في الحكومة العراقية.

وذكرت المصادر أن محافظ ذي قار قدم استقالته وتم تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لتولي منصب المحافظ إضافة إلى منصبه لإدارة الأوضاع وضبط الأمن والاستقرار وتلبية مطالب المتظاهرين وتهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الخدمية وحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد وحل مشاكل المعتقلين والبحث عن المختطفين من الناشطين المدنيين.

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