10 وفيات و2364 إصابة جديدة بكورونا فى ماليزيا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم السبت، 2364 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالة وافدة من الخارج، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 298 ألفًا و315 إصابة.وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية، الدكتور نور هشام عبد الله، في تصريح أوردته صحيفة (مالاي ميل) الماليزية، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة لتصل حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى ألف و121 وفاة.وأضاف أن 3 آلاف و320 شخصًا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 270 ألفًا و166 متعافيا.