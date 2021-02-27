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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 92 ألف طفل ضمن مبادرة السمعيات بكفر الشيخ

السبت 27/فبراير/2021 - 09:11 م
مبادرة السمعيات بكفر
مبادرة السمعيات بكفر الشيخ
عمرو الشامي
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أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار المديرية في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير الرعاية الأساسية، والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

وقالت سلام، إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت وكيل وزارة الصحة أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1073 طفلا خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 92 الفا و674 طفلا.

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