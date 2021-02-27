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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

السبت 27/فبراير/2021 - 08:25 م
الثقافة الجزائرية
الثقافة الجزائرية
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نفت وزارة الثقافة الجزائرية، اليوم السبت، اعتزامها استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات، مؤكدة أن الفنانين والمبدعين الجزائريين هم الأولى بالتشجيع والترويج للثقافة الوطنية والتراث المحلي والسياحة الداخلية.

وذكرت وزارة الثقافة الجزائرية - في بيان لها اليوم السبت - "أن هناك حملة تشويه ومغالطات للتحريض على الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي".. مؤكدة أن اهتمامها حاليا ينصب على مراجعة خريطة المهرجانات وإعادة ضبط التظاهرات الكبرى وفق دفتر شروط جديد؛ بما يُحقق الأهداف المحلية والدولية لكافة الفعاليات الثقافية والفنية التي تُقام في الجزائر.

وأوضح البيان أن وزارة الثقافة تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الوسائل القانونية الممكنة؛ لمتابعة الجهات التي تتعمد تضليل الرأي العام، ومحاسبة كل من يعمل على عرقلة عملية محاربة الفساد، التي باشرتها الوزارة.

وكانت بعض وسائل الإعلام المحلية بالجزائر، قد نشرت أخبارا عن استضافة الجزائر لفنانين من عدة دول لإحياء المهرجانات.

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