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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تشديد تدابير مكافحة الانتشار السريع لكورونا في البرازيل

السبت 27/فبراير/2021 - 08:45 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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تعتزم 12 ولاية في البرازيل والعاصمة برازيليا تشديد تدابيرها لمكافحة الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وتتراوح هذه التدابير من فرض قيود على الخدمات غير الضرورية للحياة اليومية مرورا بغلق للمدارس وصولا إلى فرض حظر تجول ليلي، حسبما ذكرت بوابة (جي 1" البرازيلية الإخبارية مساء أمس الجمعة (بالتوقيت المحلي).

ومددت ولاية سيارا اليوم حظر التجول الليلي الذي يبدأ من الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا في العطلات الأسبوعية ومن السابعة مساء حتى الخامسة صباحا في بقية أيام الأسبوع.

وكان حاكم الولاية اليساري كاميلو سانتانا قد رفض مقابلة الرئيس جاير بولسونارو خلال زيارة له للولاية الواقعة شمال شرق البلاد لتجنب التجمعات البشرية.

وتهدف التدابير الجديدة إلى تخفيف الأعباء على المستشفيات التي وصلت إلى أقصى طاقة لقدرتها على العمل، وذلك بعد أن حذرت ولايات مختلفة في الفترة الأخيرة من انهيار النظام الصحي لديها.

وتعد البرازيل واحدة من أكثر دول العالم تأثرا بجائحة كورونا، ولم تبدأ البلاد في إعطاء التطعيمات المضادة للفيروس إلا في يناير الماضي وبلغ عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا في أكبر دولة في قارة أمريكا اللاتينية نحو 5ر10 مليون شخص حتى الان، وهو أكبر عدد للإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند.

وكانت أعداد وفيات كورونا في البرازيل قد تخطت أول أمس الخميس حاجز الـ250 ألف شخص وذلك بعد مضي عام على تسجيل أول إصابة بالفيروس.

كان بولسونارو قد قلل مرارا من خطر الفيروس في بداية الأزمة ورفض فرض قيود لأسباب اقتصادية، كما أنه حذر حاليا حاكمي الولايات "الذين يغلقون ولاياتهم" من أنهم سيضطرون لدفع تكاليف المساعدة الطارئة المقدمة من الدولة، بالإضافة إلى ذلك أثار بولسونارو الشكوك حول التطعيم ضد كورونا.

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