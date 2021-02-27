تبون يرأس أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودته من رحلته العلاجية غدًا

يرأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدًا الأحد، اجتماعًا لمجلس الوزراء، هو الأول من نوعه منذ عودته من رحلته العلاجية الأخيرة في 12 فبراير الجاري.وقال بيان للرئاسة الجزائرية اليوم: "يرأس الرئيس عبدالمجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، غدًا الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء".وأوضح البيان أن الاجتماع سيخصص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض ذات الصلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني ومتابعة ظروف التكفل بانشغالات المواطنين.