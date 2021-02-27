6208 إصابات جديدة بكورونا في إندونيسيا

أعلنت السلطات الإندونيسية، اليوم السبت، عن تسجيل 6 آلاف و208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لـ"كوفيد-19"، و195 وفاة ناجمة عنه.وأفادت فرقة العمل المعنية بالاستجابة لأزمة "كوفيد-19" في البلاد بأن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى مليون و329 ألفًا و74 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 35 ألفًا و981 حالة وفاة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية "أنتارا".وبلغت الحالات النشطة 158 ألفًا و197 حالة بينما تعافى 7382 حالة ليرتفع العدد الاجمالي لحالات التعافي مليون و136 ألفًا و54 حالة.