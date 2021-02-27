قوات الاحتلال تعتدي على مسيرة بالأغوار الشمالية

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على فلسطينيين مشاركين في مسيرة للجبهة الديمقراطية، لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين في المسيرة.وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من باحاته.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.