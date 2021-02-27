رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

قوات الاحتلال تعتدي على مسيرة بالأغوار الشمالية

السبت 27/فبراير/2021 - 08:08 م
قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
أ ش أ
طباعة
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على فلسطينيين مشاركين في مسيرة للجبهة الديمقراطية، لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، في عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين في المسيرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من باحاته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

موضوعات متعلقة

شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة.. تفاصيل طقس الأحد

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

رابط تحميل نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء