تنزانيا تعتقل 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة كاجيرا الحدودية

اعتقلت سلطات الهجرة التنزانية، 25 مهاجرا غير شرعي بمنطقة كاجيرا الحدودية، إثر قراراتها بتشديد إجراءات المراقبة على طول الحدود.وذكرت سلطات الهجرة التنزانية- في بيان نشرته صُحف محلية اليوم السبت- أنها اعتقلت حوالى 3068 مهاجرا غير شرعي في منطقة كاجيرا خلال العام الماضي لدخولهم إلى تنزانيا وإقامتهم بدون تصاريح إقامة، موضحة أنه تم ترحيل 2817 مهاجرا غير شرعي، فيما تمت محاكمة 196 آخرين، وصدرت أحكام بسجن 126 لفترات تراوحت من عام واحد إلى ثلاثة أعوام.