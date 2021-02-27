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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيمبابوى: البلاد تسير على طريق النمو الاقتصادى رغم تداعيات كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 07:53 م
كورونا في زيمبابوى
كورونا في زيمبابوى
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أكد رئيس زيمبابوي إيمرسون إمنانجاجوا أن بلاده تسير على طريق النمو الاقتصادي، على الرغم من تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا "كوفيد – 19" وآثاره المدمرة.

وقال رئيس زيمبابوي، في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب الحاكم ونقلها التليفزيون الرسمي اليوم، إنه "يتعين على الدولة استلهام روح ماضيها البطولي الذي أدى إلى إقصاء النظام العنصري".

وأضاف: "ينبغي أن تسود هذه الروح في هذه الأوقات غير المسبوقة التي يتفشى فيها وباء كورونا، ويجب علينا الوقوف معًا من أجل مكافحة هذا الوباء".

وتابع قائلًا: "إن لدينا التزامًا باستكمال مسارنا نحو تحقيق المزيد من الرخاء لزيمبابوي لأجيال المواطنين في الحاضر والمستقبل".

وقال: "على الرغم من تفشي وباء كورونا، فإنني أشعر بسرور لأن بلادنا مهيئة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة القدرات في قطاع التصنيع".

وأضاف: "إننا نسير من قوة إلى قوة، ونقوم بالبناء على ما حققناه من نجاح، ونحول أقوالنا إلى أفعال، ونعتقد أن الاقتصاد هو الذي يساعد على الفوز بأصوات الناخبين وليس السياسة فقط".

وأشار رئيس زيمبابوى إلى أن الحزب الحاكم يبرهن يوميا أنه حزب المستقبل وحزب الشعب وأنه ملتزم بتحقيق الرخاء للمواطنين من خلال العمل الجاد والتزام الشفافية ومبدأ المحاسبة وتعزيز دور المؤسسات الوطنية.

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