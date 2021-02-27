رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: مقتل قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب

السبت 27/فبراير/2021 - 08:00 م
مأرب
مأرب
وكالات
طباعة
أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل العميد عبد الغني شعلان، قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح له "إن شعلان قتل إلى جانب عدد من مرافقيه إثر معارك مع ميليشيا الحوثي يوم أمس الجمعة، في جبل البلق بمديرية صرواح، غربي مأرب".

ويوم أمس سيطر مسلحو الحوثيين على جبل البلق الاستراتيجي المطل على سد مأرب، وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة عليه بعد معارك عنيفة واستمرت لساعات.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجانبين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ نحو شهر، بعد هجمات عدة شنها الحوثيون على مواقع الجيش، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

موضوعات متعلقة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة صلاة التراويح في رمضان

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

وزير التعليم عن «أزمة السيستم»: مشكلة شبكات وستنتهى غدًا

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

image description

وكيل تعليم دمياط: تابعنا الامتحانات فى 65 مدرسة

الأكثر قراءة

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري

مقعدان حول طاولة بيضاء