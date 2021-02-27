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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

155 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

السبت 27/فبراير/2021 - 08:07 م
كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر
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أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، اليوم السبت، تسجيل 155 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة في يوم واحد.

وقال الناطق - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألفا و960 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2979 حالة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 77 ألفا و976 حالة، بعد شفاء 134 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 18 مصابا في العناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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