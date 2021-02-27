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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فحص 21 ألف سيدة ضمن مبادرة «صحة الأم والجنين» بكفر الشيخ

السبت 27/فبراير/2021 - 08:49 م
مبادرة صحة الأم والجنين
مبادرة صحة الأم والجنين
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، فحص 21634 سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للعناية بصحة الأم والجنين، وللكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وأكدت وكيل وزارة الصحة أن أعلى عدد من السيدات التي تم فحصهن تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3131 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3027 سيدة وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 2836 سيدة تم فحصها.

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