وقف دعوى إلغاء منع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بوقف نظر دعوى ضد وزير النقل والمواصلات، لإلغاء قراره بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس جزائيًا لمدة شهر لعدم تقديم المستندات.وأكدت الدعوى قيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار لمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس، ويعنى هذا القرار تحميل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمون من مسافة طويلة من الصعيد، خاصة أن أغلب أبناء وأهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة.وأضافت أن القرار الصادر يعد تمييزًا سلبيًا في حق أبناء الصعيد، ويقع مخالفًا لنص المادة التاسعة من الدستور المصري، وتنص على تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز.