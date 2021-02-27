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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 الجديد بعد التعديل

السبت 27/فبراير/2021 - 08:39 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
نعمات مدحت
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تصدر جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 بعد التعديل، محركات البحث، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثاني الثاني، غدًا الأحد، لذا يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الجدول الجديد، وآلية الامتحان، حيث يؤدي الطلاب الامتحان إلكترونيا فى المدارس.

 "الدستور" يرصد خلال السطور القادمة الجدول الجديد بعد التعديل لطلاب الصف الثاني الثانوي، والذي جاء كالتالي:

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 بعد التعديل

وفقا للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، فإنه من المقرر أن يؤدى الطلاب الامتحان إلكترونيا للشعبتين علمى وأدبي، غدًا الأحد الموافق 28 فبراير الجاري 2021، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 11 مارس القادم، حيث جاء الجدول كالتالي:

الأحد 28 فبراير، في الفترة الأولى: يؤدي الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية، والفترة الزمنية للإجابة 90 دقيقة، وفي الفترة الثانية، يؤدي الطلاب مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، والفترة الزمنية للإجابة 90 دقيقة.

 

وأما يوم الثلاثاء 2 مارس، الفترة الأولى من جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الجديد للترم الأول 2021: من 9 إلى 10، يؤدي الطلاب امتحان مادة  الأحياء علمي ، زمن الإجابة 60 دقيقة، وفي الفترة الثانية: من 9 إلى 10 ، يؤدي مادة الطلاب شعبة الأدبي مادة الفلسفة والمنطق، وزمن الإجابة 60 دقيقة.

 

بينما يوم الخميس 4 مارس، الفترة الأولى: من 9 إلى 10- اللغة الأجنبية الثانية، لمدة 90 دقيقة، وأما الفترة الثانية: من 11 إلى 12 - علم النفس والاجتماع لشعبة الأدبي، لمدة 60 دقيقة.

جدول امتحانات ثانية ثانوية الترم الأول 2021 الجديد

وأما يوم الأحد 7 مارس، بداية الأسبوع الثاني من جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021 بعد التعليم تبدأ الفترة الأولى: يؤدي الطلاب من 9 إلى 10 – امتحان مادة الفيزياء لشعبة علمي، لمدة 60 دقيقة، بينما الفترة الثانية: من 9 إلى 10 ، يؤدي الطلاب امتحان مادة التاريخ لقسم أدبي ، لمدة 60 دقيقة.

 

​​​​​​​وأما يوم الثلاثاء 9 مارس، الفترة الأولى من 9 إلى 10:30 ، يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الأولى، لمدة 90 دقيقة، وأما الفترة الثانية: من 11:30 إلى 12:30، يمتحن طلاب شعبة علمي مادة الكيمياء ، لمدة 60 دقيقة.

 

وأخر يوم الخميس 11 مارس، الفترة الأولى: من 9 إلى 10:15 ، يجرى الطلاب امتحان مادة التطبيقات الرياضية للقسم العلمي ، لمدة 75 دقيقة، وأما الفترة الثانية: من 9 إلى 10 يمتحن طلاب القسم الأدبي مادة الجغرافيا، لمدة 60 دقيقة.


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عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

وبعد معرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2021 بعد التعديل، شددت المدارس على الطلاب بضرورة الالتزام بتواجد الأكواد الخاصة بهم، وتسجيل الحضور خلال الامتحانات.

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