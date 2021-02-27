فتح المواقع الأثرية بالأقصر مجانا لممثلي وسائل الإعلام لمدة يومين

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بفتح المتاحف والمواقع الأثرية في الأقصر اليوم وغدًا الأحد مجانا لوسائل الإعلام المحلية والدولية تشجيعا لرفع الوعي الأثري للمواطنين وتعريف شعوب العالم بالحضارة العريقة، ودعم وتنشيط حركة السياحة بصفة عامة والثقافية بصفة خاصة.جاء ذلك بناء على طلب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر خلال اجتماعهم اليوم مع الوزير.