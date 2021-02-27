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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

غدًا.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

السبت 27/فبراير/2021 - 07:28 م
البنك المركزي
البنك المركزي
راندا التوني
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يطرح غدا الأحد، البنك المركزي المصري، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 19 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 11.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 7.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وعلى صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.


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