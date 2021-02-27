المفكر شاكر عبدالحميد: نحتاج لوضع سياسات ثقافية على أساس الاستثمار فى المجال الإبداعى

يعد الدكتور شاكر عبدالحميد واحدًا من أبرز المفكرين فى العالم العربى، بما قدمه من إنتاج فكرى مواكب ومتفاعل مع التحولات الثقافية على الساحة العالمية، فهو صاحب تجربة كبيرة فى مجالات البحث العلمى والنقد والمعرفة، وشغل منصب وزير الثقافة فى مرحلة حرجة، لكن لفترة قصيرة لم تمكنه من تحقيق الكثير مما خطط له آنذاك.

ويؤمن الرجل بأن الثقافة أصبحت الآن فى قلب الأحداث على نحو غير مسبوق فى تاريخ العالم، وأنها مكون أساسى فى سبيل النجاة من الهلاك، موضحًا، فى حواره مع «الدستور»، أن هناك ضرورة لدعم البحث العلمى والتكنولوجيا.

ورأى أن العالم انتقل تدريجيًا من الاقتصاد القائم على أساس الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد القائم على أساس الأرصدة الفكرية والمعرفية، مشددًا على أن الدول التى تسعى للازدهار تستثمر فى الأفكار وفى عقول أبنائها، من أجل بناء اقتصاد قوى يقوم على أساس المعرفة والثقافة والفنون والتعليم.

■ بداية.. انشغلت خلال الفترة الماضية بكتابة مقالات عن عالم ما بعد كورونا.. ما وجهة نظرك فى هذا الشأن؟

- أرى أن جائحة كورونا أسقطت «التمثيلات»، أى الأفكار الكبرى، وفقًا للفيلسوف الألمانى إيمانويل كانط، والمقصود بها هى الأفكار التى تصنف الأشياء والأحداث والبشر وفقًا لها.

فجأة شعر البشر بأنهم يعيشون ما يتجاوز إدراكهم، وزاد الفزع العالمى بعد أن أصبح القانون السائد هو الفقد أو الغياب أو الموت، الجميع أصيب بالحيرة والخوف وفقدان اليقين، بعد أن أصبحت النظريات القديمة عاجزة عن تقديم التفسيرات أو الحلول الناجعة الشافية لهذا الداء المخيف، فبداية من شهر يناير ٢٠٢٠ لم تعد الحياة كما كانت، ولن تعود كذلك فى المستقبل القريب.

ما حدث دعا البشر إلى إعادة النظر فى أفكارهم، فلا بد لنا من مواءمتها مع هذا الحدث الجلل، ووضعه ضمن إطار فكرى جديد، حتى نستطيع فهمه ووضعه فى إطار يناسب عملية التكيف معه أو مواجهته.

هكذا قدمت مفهوم «ما بعد الكورونيالية»، وهكذا أعمل على تطويره بالتزامن مع ذلك الفيضان من الأحداث المخيفة، وهكذا- أيضًا- طرح مفكرون كثيرون أفكارًا متنوعة فى هذا السياق، منها توجه الدول والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والأفراد نحو المزيد من التضامن والتكافل والتواضع السياسى والعدالة الاجتماعية الحقيقية والشفافية ومراجعة المسارات والاعتراف بالأخطاء، والبعد عن ضيق الأفق والإقصاء والقمع والهوس الدينى والتطرف والإلحاد، وضخ أموال أكثر فى البحوث العلمية من أجل اكتشاف لقاحات أكثر فاعلية، والاهتمام بالمزج بين التعليم عن بُعد والتعليم الفعلى، ومحاولة تخفيف حدة الفقر والبطالة والجوع من خلال إعادة ترتيب الأولويات، وعدم الانفصال عن الواقع أو اللجوء إلى آليات الانكسار والإسقاط ونسبة أسباب فشلنا إلى الآخرين.

■ فى القرن الماضى رأى المفكرون أن الثقافة يمكن أن تحمى معاصرى الألفية الجديدة من الحروب.. هل نسير على الطريق الصحيح؟

- الثقافة مكون أساسى فى خطط النجاة من الهلاك، وعلينا أن نفهمها بمعناها الشامل، لأنها الطريقة الكلية فى الحياة، وهى مفهوم مركب وليس بالبساطة التى يعتقدها البعض، وهناك ما يسمى الحروب الثقافية، وأيضًا الصناعات الثقافية والثقافة التكنولوجية.

ما حدث خلال العقدين الماضيين، منذ بدء الألفية الجديدة، هو أن الثقافة أصبحت فى قلب الأحداث على نحو غير مسبوق فى تاريخ العالم، حتى إن مفكرًا مثل ليونارد قال إن «الثقافة هى المحرك الأساسى الصانع للسياسات فى العالم الآن».

وما سبق كله، وما سيأتى، هو بالتأكيد مؤشر إيجابى على إمكانية الحل بالثقافة وبمعناها الشامل كما سبق أن ذكرت، وليس بالمعنى الضيق الخاص بالنخبة أو من يطلق عليهم لقب «المثقفين».

■ لماذا لا يزال الجدل حول العلمانية قائمًا هنا.. رغم أن العالم تجاوزه؟

- استمرارية الجدل دليل على تكلس البنية المعرفية العربية وميلها بشكل عام إلى المحافظة والتكرار والانكفاء على الذات والعودة دائمًا إلى الماضى، واللجوء إلى الصيغ الجاهزة والقوالب والصور الذهنية الجامدة والنمطية فى التفكير، وكلها أمور تعود إلى طرائق التربية المحافظة والمغلفة المتوارثة عبر العصور.

أصبح العقل المهيمن لدينا هو التكرارى لا الابتكارى، والعقل التكرارى يرى الأشياء والبشر والأحداث من خلال قسمة ثنائية ضدية ثابتة، ويرى المستقبل صورة من الماضى، وينظر إليه على أنه المثال والفضيلة والكمال والعصر الذهبى، ويعمل من خلال آليات التنكر والاستعادة والاسترجاع والمحاكاة والنسخ والتثبيت.

هكذا نجد ذلك التكرار فى النقاشات والجدالات حول الأصالة والمعاصرة والدولة المدنية والدولة الدينية وعلاقة الدين بالفن والسياسة وحول العلمانية والدين، كذلك الطرح الدائم للعداء بين العلمانية والدين، وهو أمر غير صحيح بالمرة، لسنا بصدد الحيرة بين استخدام العلم أو الدين فى إدارة أمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم.

أرى أن أمور الاقتصاد والسياسة والثقافة والتعليم لا بد من أن يحكمها العلم والتقنيات الحديثة، وهذا لا يتناقض مع الدين، فالأخير أسلوب إيجابى لتسيير حياة الناس وضبط معاملاتهم، وليس لتقييد هذه الحياة ودفعها إلى الخلف، لأهداف لا تخفى على أحد.

علينا أن نقول إن العلمانية ليست ضد الدين، بل هى مع الدين، لأن الأديان جاءت-دائمًا- لصالح البشر، والعلمانية ليست دائمًا ضد البشر، فالعلمانية المتوحشة هى السيئة، لأنها تدعم الاحتكار والهيمنة والاستعمار الثقافى واستمرارية التبعية، ولذلك فإننا مدعوون كمفكرين لأن نقدم أطروحات وأفكارًا جديدة تقيم صلات وتُحدث أنماطًا من التكامل بين كل تلك الصيغ الثنائية من الأفكار التى تطرح- دائًما- على أنها متضادة وثنائية وفى عداء، وهى فى رأيى ليست كذلك.

■ ما الذى يحتاج إلى تجديد.. الخطاب الثقافى أم الدينى؟

- أرى أن تجديد الخطاب الثقافى أشمل من تجديد الخطاب الدينى، لأن الأخير- بطبيعته وبحكم القائمين عليه- يميل إلى المحافظة والنفور من فكرة التجديد أو التطوير أو غيرهما من الأفكار، التى يعدونها تدخلًا فى ممتلكاتهم الخاصة التى لا يريدون هم أنفسهم تطويرها، وأنا أعتقد أن التطوير لا ينبع من الداخل فقط، بل ومن الخارج أيضًا وبالاقتناع، لا الإجبار.

■ لماذا انتشرت ثقافة عدم قبول الاختلاف؟

- يمكن أن نفهم تلك القضية بالنظر إلى «الثقافة» أيضًا بمعناها الشامل، والتى تتضمن أساليب التربية والتعليم. والخطأ هنا يتعلق بالتربية الدينية المبكرة فى البيت، والتى تقوم بترسيخ عملية التكوين لهوية دينية خاصة «مسلم- مسيحى.. إلخ» داخل الهوية العامة الخاصة بالمواطنة والوطن.

تقوم عمليات التربية فى البيت، ثم بعد ذلك فى المدرسة وفى أماكن العبادة وفى المجتمع بشكل عام، على تكوين أنساق مشتركة من المعتقدات والقيم والسلوكيات التى يجرى اتباعها داخل جماعة معينة أو فئة معينة، بوصفها معالم تميزها كجماعة داخلة لها خصائصها المميزة لها عن الجماعات الخارجية الأخرى، وتجرى قسمة البشر داخل الوطن الواحد أو عبر الثقافات الإنسانية إلى «نحن» وهم، أو «أنا» والآخر.

ونتيجة لانقسام العالم لدى كثيرين إلى جماعات داخلية «ننتمى لها» وجماعات خارجية لا ينبغى أن ننتمى إليها، تحدث عمليات الاستقطاب والقسمة العندية الثنائية للعالم إلى «نحن فى مواجهة- آخر، وليس إلى نحن مع- آخر»، هكذا يستمر الصراع وتتواصل الكراهية ويتكرس الإقصاء وتسقط ثقافة عدم قبول الآخر المختلف، بل إن هذا الآخر جرت شيطنته أيضًا، فيتحول إلى كل مختلف عنا فى الدين أو المذهب أو الانتماء العرقى أو الوطنى إلى عدو.

وهكذا جرى تصوير العرب فى التراث الأدبى والاجتماعى الاستشراقى الغربى على أنهم خونة غدارون، شهوانيون، يعيشون كلهم فى أجواء ألف ليلة وليلة، وجرى تصوير الهنود على أنهم متعصبون دينيًا ويفتقرون إلى النظافة، وتصوير الصينيين على أنهم ماكرون أشرار، والإنجليز على أنهم باردون، والفرنسيون على أنهم محبون للأدب والفن ورمانسيون دائمًا، وهذا التراث لم يزل موجودًا فى كثير من الأفلام السينمائية.

■ يتحدث العالم عن اقتصاديات المعرفة.. هل تملك مصر خطة واضحة لاستغلال معارفها المتراكمة؟

- انتقل العالم تدريجيًا من الاقتصاد القائم على أساس الموارد الطبيعية إلى الاقتصاد القائم على أساس الأرصدة الفكرية والمعرفية، أى على أساس براءات الاختراعات وتكنولوجيا المعلومات وعلوم الكمبيوتر، ومركزية المعرفة النظرية كمصدر للابتكار والصناعات القائمة على أساس العلم ورأس المال البشرى، والإبداع وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعى والتجارة الإلكترونية والسرديات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وغير ذلك من الأمور، مع تزايد الاهتمام والتركيز على مجتمع المعلومات، وعلى اعتبار التعليم بوابة العبور الرئيسية إلى عصر المعرفة والتطوير للمجتمعات.

هكذا ظهرت مصطلحات مهمة كاشفة، مثل: «اقتصاد المعرفة ورأس المال الفكرى والاقتصاد اللا إبداعى والقطاع الإبداعى والصناعات الثقافية والإبداعية»، وجرى اعتبار المعرفة أحد المكونات الأساسية فى اقتصاد المعرفة، الذى يتطلب مهارات جديدة متخصصة مطلوبة فى الأسواق العالمية الجديدة فى خلق قيمة اقتصادية متميزة.

ويقصد بمصطلح «رأس المال الفكرى» ذلك النوع من رأس المال، الذى يشتمل على عمليات التصميم للأنظمة والأشياء أو الموضوعات، تشتمل على الكيانات المالية والمؤسساتية وعلى المنتجات الصناعية والبيوكيميائية، وعلى عمليات التصميم والتسويق والنشر للكتب والمجلات والصحف والمواقع الإلكترونية.

أما مصطلح «الاقتصاد الإبداعى»، فقد انتشر من خلال الكاتب والمدير الإعلامى البريطانى جون هوكنز، منذ عام ٢٠٠١، وقد استخدمه للإشارة إلى خمس عشرة صناعة تمتد من الفنون إلى العلم والتكنولوجيا، ومن السلع إلى الخدمات الثقافية، وكذلك لعب الأطفال والألعاب الإلكترونية والبحوث والتطوير والسينما والفنون التشكيلية وفنون التصميم والعمارة وغيرها، ووضع قيمة للاقتصاد الإبداعى فى العالم تزيد على ٢٫٢ تريليون دولار أمريكى عام ٢٠٠٢، قال إنها تزيد بمعدل ٥٪ كل عام.

وقال آخرون إن ذلك الرقم هو ربع الرقم الحقيقى للاقتصاد الإبداعى فى العالم، وذلك لوجود جوانب اقتصادية إبداعية أخرى محتجزة فى البيوت والأراضى والأعمال التى تعود إلى فقراء الناس، والتى يطلق عليها أحيانًا اسم «رأس المال الميت» أو «الخفى»، الذى لا تغطيه الإحصاءات الرسمية.

فى عام ٢٠٠٥، جرت الاستعانة بـ«جون هوكنز» كمستشار لمؤسسة الملكية الفكرية فى شانجهاى بالصين، ثم عُين مستشارًا لجمعية شانجهاى للصناعات الإبداعية، وجرى تأسيس معهد للاقتصاد الإبداعى هناك عام ٢٠٠٦، وتواصلت عمليات غرس الأفكار من خلال التعاون مع كبار المفكرين وصانعى السياسات فى هذا المجال من جميع أنحاء العالم.

لا بد أن تقتدى مصر بمثل هذه التجارب.. فمجال الثقافة والفنون والإبداع، لم يزل فى مراحله الأولى.

■ ما مقترحاتك لتطوير الثقافة فى مصر؟

- مصر بتراثها الثقافى الهائل وآثارها ومن عليها وفنانيها ومفكريها وبنيتها الثقافية الأساسية، تملك ميزة تنافسية كبيرة فى القطاع الثقافى، لذا ينبغى عليها تطوير صناعاتها الثقافية والإبداعية. وهناك قول مأثور فى الدراسات الثقافية الحديثة يقول: «إلى حيث تتقدم الثقافة، فإن الاقتصاد والتجارة يتبعانها».

هكذا ينبغى وضع السياسات الثقافية للدولة المصرية على أساس الاستثمار فى المجال الثقافى، من أجل خلق فرص للعمل والتأكيد على التنوع الثقافى واكتشاف الموهوبين ودعم المبدعين والطرح لمشروع قومى فى التنمية الثقافية والإبداعية والتأكيد على أن الفن والثقافة ليسا ترفيهًا أو من الكماليات، وأن المنتجات الثقافية المصرية ينبغى أن تكون موجودة فى أسواق العالم كماركات أو علامات مميزة للهوية المصرية وللإبداع المصرى الكبير.

ينبغى أن تكون الثقافة أحد أهداف التنمية المستدامة، وأن تكون الأنشطة الثقافية المصرية أدوات حاملة لصوتنا الجمعى ومعبرة عن قيمنا العليا وعن رأس المال الاجتماعى الخاص بنا، ومتفاعلة مع الأهداف الخاصة بالتعليم وحماية البيئة والهوية القومية والتراث الثقافى والصحة النفسية والتسامح والاعتزاز بالذات واحترام الإنسان.

إن الدول التى تتجه نحو الازدهار، دول تستثمر فى الأفكار وفى عقول أبنائها، دول تتجه نحو بناء اقتصاد قوى يقوم على أساس المعرفة والثقافة والفنون والتعليم.

لقد قال «ستيف جوبز» إن زواج التكنولوجيا بالمعلومات والفنون والإنسانيات هو ما جعل قلب «آبل» يغنى، فقد كان «جوبز» يعتقد أن التكنولوجيا لم تستمر حية من خلال أجهزة الحاسوب فقط، ولكن من خلال اتصال تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات بالفنون والعلوم الإنسانية، لقد استطاع أن يعرف- كما قال البعض عنه- إن أفضل طريقة لخلق شىء ذى قيمة فى القرن الحادى والعشرين، إنما تكون من خلال ربط الإبداع بالتكنولوجيا والفنون.

كى نحسب القيمة الخاصة بالثقافة على نحو مناسب، ينبغى أن ننظر إليها على أنها قيمة متعددة الجوانب، تمتد من الجانب الجمالى إلى الجانب الرمزى، ومن الجانب الروحى والوجدانى إلى الجانب التاريخى، ومن الجانب الفردى إلى الجانب الجمعى، ومن الجانب التربوى والنفسى إلى الجانب الاقتصادى والاجتماعى والسياسى والمعرفى، كما أن الثقافة ترتبط بمفهوم الهوية وتساعد الناس على سرد قصصهم الخاصة، وعلى التعبير عن أنفسهم وأحلامهم. تمتد فكرة الهوية معنا وترتبط أيضًا بالتعليم والدبلوماسية الثقافية والشمول الاجتماعى والتوازن النفسى والاقتصاد الإبداعى وجودة الحياة والتنمية البشرية، وغير ذلك من الأمور.

■ إن طلب منك وضع خطة لتطوير الثقافة فى مصر.. ماذا ستكون بنودها؟

- ستتضمن تلك الخطة مراجعة للخطط والبرامج والاستراتيجية الثقافية القائمة ومحاولة تطويرها، فى ضوء الربط الوثيق بين الثقافة والاقتصاد والتنمية، وأن يزداد التفاعل بين الوزارة ووزارات التعليم والتعليم العالى والشباب وغيرها، والربط بين السياسات والبرامج الثقافية وبين مفهوم الهوية المصرية على نحو أكثر عمقًا وعملية، من خلال إنشاء مركز دراسات الشخصية المصرية، على أن يقوم هذا المركز بدراسات عن الشخصية المصرية فى الفن والأدب، والحرب والسلم، وفى العلم وعبر التاريخ، وكذلك فى عمليات الإبداع الفردى والجماعى والكيفية التى يرى المصريون أنفسهم من خلالها، والتى يراهم من خلالها الآخرون أيضًا، سواء فى الكتابات القديمة أو الحديثة، وفى كتب الرحالة وفى السينما وفى الفن التشكيلى.

كما ستتضمن ربط استراتيجية التطوير لقطاعات الوزارة وهيئاتها وطرق عملها بمفهوم محورى حاكم هو الصناعات الثقافية والإبداعية، وأن يكون ذلك من خلال إبراز مفهوم الصناعات الثقافية والإبداعية فى خطة التنمية «٢٠٢٠- ٢٠٣٠»، والاستعانة بفكرة الخطط الثلاثية أو الخمسية التى نفذتها الصين، حين رحبت برأس المال الخاص فى التطوير للبنية التحتية الخاصة بالصناعات الثقافية، وتعزيز البنية الأساسية والمعلوماتية الخاصة بالصناعات الثقافية فى فنون الأداء «الموسيقى والغناء وغيرهما»، والسينما والنشر.

لا بد من دعم المشروعات الثقافية الرائدة، والصغيرة والمتوسطة، من خلال خفض الضرائب ودعم البنوك والقطاع الخاص والتعاون بين المحافظات فى هذا الشأن، وتقوية وتأكيد حقوق وقوانين الملكية الفكرية وحماية الإبداع، وتقديم استثمارات مناسبة لتطوير القطاعات التى تتميز بنشاط ثقافى وفنى بارز، مثل المتاحف والمواقع التاريخية والأثرية والحدائق الإبداعية.

أرى ضرورة أن تبنى الدولة- بالمشاركة مع القطاع الخاص- فكرة المجمعات الثقافية الإبداعية أو القاعدة الثقافية الإبداعية والمجمع الثقافى الإبداعى، فهو منطقة خاصة بالشراكة والشركات المهتمة بفنون الميديا الجديدة والطباعة والنشر والسينما والتليفزيون وفنون التحريك والإعلام، ومعها المطاعم والمقاهى وأماكن لعب الأطفال والملاهى، وعلى النحو الذى كانت الصين رائدة فيه.

أقرب نموذج هو ما حدث أخيرًا من جهد فى تحويل سور مجرى العيون وتحويله إلى مزار سياحى وترفيهى مهم وجذاب بالتعاون بين وزارتى السياحة والآثار والبيئة فى مصر، وهو نموذج ينبغى تعميمه فى المحافظات المصرية، وإطلاق صندوق لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية فى مصر، مثل صندوق أوروبا المبدعة الذى يتبناه الاتحاد الأوروبى لدعم المشروعات الثقافية والإبداعية للشباب والمؤسسات الثقافية المصرية الحكومية والخاصة، بالتعاون مع البنوك المصرية والقطاع الخاص.

■ كيف نختار وزير الثقافة؟

- لا ينبغى أن يكون وزير الثقافة هو أهم المثقفين، لأنه لا يوجد بين المثقفين كلمة «أهم»، بل إنه ينبغى أن يكون أكثرهم «همًا» وليس أهمية، وانشغالًا بأمور الثقافة والمثقفين وبرموز وطنه الذى ينتمى إليه، إنه لا ينبغى أن يكون «أهم» المثقفين ولا أفضل الإداريين، بل أن يجمع بين الثقافة والإدارة بقدر ما يستطيع.

لا بد من أن يكون وزير الثقافة على صلة بالواقع الثقافى المصرى والعربى والعالمى، وله إسهامه فى مجاله الخاص والعام، ويكون له إنجاز ملحوظ فى ميدان الثقافة بشكل عام أو الفنون أو الأدب أو العلوم الاجتماعية، يحسن اختيار معاونيه، يكون ذا علاقة طيبة بالمثقفين ومع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وغيرها وليس منعزلًا عنهم وعنها، أو يتجنب المواجهة أو الإفصاح عن أفكاره ومشروعاته، وأن يتسم بالجرأة والشفافية فى طرح أفكاره وتصوراته وآرائه، يتمتع بحس وطنى ومعرفى بتاريخ بلده وتراثه وثقافته، وأن يبتعد عن التحيز والتعصب والعصبية وضيق الأفق، وأن تكون له خبرة معينة فى إدارة بعض المواقع الثقافية داخل مصر أو خارجها.

وكذلك لا بد من أن يتمتع بسمعة حسنة ونزاهة مالية لا تشوبها شائبة، يجيد التعبير عن نفسه وعن أفكاره كتابة أو تحدثًا باللغة العربية، وأن يجيد لغة أجنبية واحدة على الأقل، وأن يتقدم بمشروع جديد واستراتيجية جديدة لصناعة مستقبل ثقافى فعال، ويبتعد عن تلك الأفكار النمطية المتكررة، وأن يتسم بالمرونة العقلية والاتزان الوجدانى ويكون قادرًا على التعلم من تجاربه السابقة ومن تجارب الآخرين ومن تجارب الثقافات والدول الأخرى، التى قد تدعم استراتيجيته وتطورها.

