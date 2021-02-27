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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مد العمل بمبادرة «دعم السياحة الداخلية» حتى ١٥ مايو

السبت 27/فبراير/2021 - 08:12 م
السياحة
السياحة
فاتن غلاب
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قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ١٥ مايو بدلًا من ٢٨ فبراير الحالي مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

يأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين، وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيرا الطيران المدني والسياحة والآثار خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية في إطار الرحلات المكوكية التي يجرياها الوزيران في محافظات مصر، فخلال الستة أيام الماضية زار الوزيران كلًا من مدينتي الغردقة ومرسي علم بمحافظة البحر الاحمر، وكذا محافظتا الأقصر وسوهاج.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان.

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى، وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعرًا موحدًا لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، وذلك حتي منتصف شهر مايو ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.

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