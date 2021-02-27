مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

وقعت الروائية مريم أحمد علي روايتها الحديدة «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع بالدقي وسط حشد كبير من الجمهور والمتابعين.حضر حفل الإطلاق سيد شعبان مدير دار تشكيل للنشر والتوزيع وصدرت عنها الرواية والعديد من الناشرين والشخصيات والمتابعين.وجاء في تصدير الرواية أخذ الصوت يقترب وتتكرر الجملة مرارا، التفت سليم حوله ليجد الجميع يجمعون كل ما يخصهم من أفراد وأشياء، انسحب بهدوء ودخل الى خيمته وهنس في أذن ليلى بهدوء حتى تستيقظ علي شئ لم يتوقع احد منهم حدوثه على الإطلاق.مريم أحمد علي روائية مصرية ومحررة فيديوهات تخرجت في كلية الإعلام جامعة القاهرة وعملت في التسويق والإعلان، صدر لها رواية «البعض لا يرحل ابدا» عن دار تشكيل وتعتبر «آخر ليالي البشر» روايتها الثانية وصدرت عن نفس الدار.