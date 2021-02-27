خالد الطوخى يكتب: منصة مصر الرقمية نقلة نوعية فى ميكنة الخدمات الحكومية

يومًا بعد الآخر تتشكل ملامح اقتحام مصر عالم الرقمنة، وهو المجال الذى أكد عليه مرارًا وتكرارًا السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، باعتباره ضرورة لا بد منها، خاصة فى ظل عالم يتغير ويتطور بشكل سريع ومتلاحق، وهو ما يؤكد أهمية تلك الخطوة التى اتخذتها الحكومة، والتى تمثلت فى بوابة مصر الرقمية التى كانت محورًا أساسيًا فى اللقاء المهم الذى أقيم مؤخرًا وجمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

ففى مستهل هذا اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بمحور التحول الرقمى، وذلك للتأكيد على ما لهذا المحور من دور كبير فى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وهو ما أكد عليه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى معرض حديثه عن المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار محور التحول الرقمى، يأتى فى مقدمتها مشروع مصر الرقمية، خاصة أن عدد الخدمات الحكومية التى تم إطلاقها على هذه المنصة وصل إلى ٤٥ خدمة حكومية، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة نحو ١.٣ مليون مستخدم، وعدد الطلبات التى تم تسجيلها وصل إلى ١.١ مليون طلب، حيث إن المعاملات الخاصة بالتوثيق والمرور والتموين هى التى استحوذت على نسبة كبيرة من إجمالى الطلبات التى تم تسجيلها.

وحسب تصريحات صحفية، أدلى بها الدكتور عمرو طلعت عقب اللقاء، فإننا نتأكد من حقيقة مهمة، وهى أنه من المستهدف الوصول بعدد المستخدمين إلى ٥ ملايين مستخدم بحلول نهاية العام الجارى، كما أنه من المستهدف النشر فى ٥٠٠ مكتب بريد بنهاية شهر مارس المقبل، وكذا الإعداد للإطلاق الثالث من الخدمات على المنصة فى شهر مارس المقبل أيضًا، والذى يتضمن ١٩ خدمة جديدة فى مجالات التموين والمرور والمحاكم والأحوال المدنية والإسكان الاجتماعى.

والحديث عن منصة مصر الرقمية يدفعنى للحديث أيضًا عن جانب آخر لا يقل أهمية، وهو مشروع قانون صندوق مصر الرقمية الذى تم إعداده بالفعل، وجارٍ مراجعته من جانب قطاع التشريع بوزارة العدل ودراسته من جميع الجوانب القانونية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بإصداره، فهذا الصندوق يهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمى وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة، كما تكمن أهمية هذا اللقاء، من وجهة نظرى، فى أن وزير الاتصالات ألقى الضوء وبشكل مكثف على الجهود المبذولة من جانب الوزارة فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه تم الانتهاء من حصر ٨٢٧ تطبيقًا من ٤٢ جهة طبقًا لنموذج الحصر الجديد المتفق عليه، هذا إلى جانب التطبيقات التشاركية وما يتم إعداده من برامج تدريبية فى هذا الإطار، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بدورة عمل الأرشفة.

نحن بالفعل أمام مشروع قومى كبير بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولكن للأسف الشديد هناك اعتقاد خاطئ بأن محور التحول الرقمى يقتصر على الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الحكومة، فحقيقة الأمر أن هذا المشروع يشتمل أيضًا على تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات الجامعية بكل ما يتضمنه من إعداد البرامج والتطبيقات والدعم الفنى اللازم وبرامج التدريب التى لا غنى عنها بأى حال من الأحوال، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات، وهذا الأمر لم يكن يتم دون القيام بإجراء تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه، ليشمل ١١ جامعة بإجمالى ٧٣ مستشفى بدلًا من ٣ جامعات بإجمالى ٤٤ مستشفى كمرحلة أولى، على أن يتم التعاقد على هذا المشروع خلال مارس الحالى ضمن الإجراءات الجارى اتخاذها لتطبيق محور التحول الرقمى على منظومة التعليم العالى، خاصة ما يتعلق بالامتحانات الرقمية، التى أصبحت ضرورة وليست مجرد كماليات، فقد ترتب على أزمة فيروس كورونا تعديل الكثير والكثير فى مختلف مجالات الحياة، وعلى وجه الخصوص فى منظومة التعليم بوجه عام.

وفيما يتعلق بمحور بناء الإنسان، فهناك أيضًا مشروع مدارس المصرية للاتصالات التكنولوجية، وهو مشروع مستقبلى يحمل مؤشرات إيجابية على هذا المجال، حيث إنه تمت بالفعل معاينة عدد من المدارس بناءً على ترشيحات وزارة التربية والتعليم، وتم اختيار خمس مدارس متنوعة فى خمس محافظات بإجمالى طاقة استيعابية ٣٦٠٠ طالب، ويتم الآن إعداد نموذج تشغيلى يضمن الاستدامة، حيث تم وضع خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والقناة والصعيد.

وفى التوقيت نفسه، فإنه وفى إطار مبادرة «مستقبلنا رقمى» تم إطلاق المستوى الرابع للمتخصصين فى الحوسبة السحابية، خاصة أن عدد الخريجين المستهدفين يصل إلى ٤٠٠ متخصص، حيث إن القيمة التقديرية لصادرات الخدمات الرقمية الناتجة عن مبادرة «مستقبلنا رقمى» وصلت إلى ٢٥٠ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمبادرة «بناة مصر الرقمية»، وصل عدد المقيدين بالمنحة حاليًا إلى ١١١، وذلك بعد اجتيازهم مختلف الاختبارات المقررة.

أما بالنسبة للموقف الخاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، فقد تم تخصيص العديد من الأراضى فى مختلف المحافظات بالتعاون مع الجامعات الموجودة بتلك المحافظات لإقامة مراكز إبداع على غرار ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى، ولأن الدولة تسير فى خطة التحول الرقمى بشكل أفقى، أى يتم تنفيذ جميع المحتويات فى توقيت واحد، لذا نجد فى نفس التوقيت طفرة هائلة فى مشروع «مدينة المعرفة» فى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى من المخطط أن تكون بمثابة مجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وأن تجذب المؤسسات الكبرى العاملة فى هذا المجال، من خلال توفير مساحات من الأراضى أو تأجير المقرات لكبرى الشركات، كما أن المدينة ستوفر العديد من التسهيلات والحوافز والخدمات، ما يشجع الشركات على تعزيز استثماراتها، خاصة أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالى ٢٠٠ فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومى للاتصالات ومركز تطوير التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة ومبنى هرم العروض الرقمية، وتضم أيضًا مركزًا للبحوث ومنطقة جامعات ومراكز متخصصة فى مجال التكنولوجيا.

خلاصة القول إننا نشهد الآن نقلة نوعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى فى مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

