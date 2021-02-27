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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: استمرار الإجراءات الاحترازية يمنع حدوث موجة ثالثة من كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 06:54 م
النائب سيد قاسم عضو
النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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طالب النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب، المواطنين بعدم التهاون أو الاستهتار بالاجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وذلك مع انحسار الفيروس خلال الفترة الحالية وتخطي ذروة الموجة الثانية، وفقا لتصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية.

وأوضح قاسم خلال تصريحات له، أنه على الرغم من تراجع أعداد الإصابات وانحسار الفيروس إلا أن كورونا لا زالت موجودة ولم تنته بعد وكذلك الإصابات، لذلك علينا الاستمرار في اتباع الإجراءات لمنع زيادة أعداد الإصابات من جديد، خاصة في ظل توقعات زيادة الأعداد خلال شهر أبريل المقبل بالتزامن مع شهر رمضان.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة تعاملت باحترافية وشكل مثالي مع أزمة كورونا منذ ظهورها حتى الآن باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية دون الإضرار بالاقتصاد، هذا بالإضافة إلى جهود توفير اللقاحات والعمل على تصنيعها.

وأشار قاسم إلى أن استمرار الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة وتطبيق التباعد الاجتماعي خاصة في المواصلات والأماكن العامة سيمكن الدولة من السيطرة على الفيروس ومنع حدوث الموجة الثالثة من كورونا.

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