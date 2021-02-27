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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: جولات السيسي تؤكد لا راحة أو إجازة في قاموس الرئيس

السبت 27/فبراير/2021 - 07:48 م
النائب أشرف أبو الفضل
النائب أشرف أبو الفضل
عائشة حسن
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قال النائب أشرف أبو الفضل عضو مجلس النواب، إن جولات الرئيس عبدالفتاح السيسي المكوكية والمستمرة لتفقد مشروعات البناء وتطوير الطرق والكباري تؤكد أنه لا يوجد راحة أو أجازة في قاموس الرئيس السيسي خاصة وأن هذه الجولات تحدث في أيام الإجازات الرسمية.

وأوضح أبو الفضل خلال تصريحات له، أن تزامن هذه الجولات مع ايام الإجازات رسالة من الرئيس للمواطنين بأن الدولة المصرية لا تعرف الراحة في سبيل البناء والتنمية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي حريص على إتمام المشروعات القومية في أسرع وقت والوقوف على كافة المستجدات الخاصة بها.

وأشاد عضو مجلس النواب بجولة الرئيس، لتفقد مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكباري الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، بجانب تفقد الموقف التنفيذي لمحور «شينزو آبي» المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري.

وأشار نائب الصعيد إلى أهمية هذه المشروعات في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين، فضلا عن ربط منظومة الطرق بمناطق القاهرة الكبرى والمدن الجديدة، الأمر الذي يحدث نقلة نوعية كبيرة في سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية، بعد ظهر أمس الجمعة، لأعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

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