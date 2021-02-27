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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عرض مسلسل «الحرير المخملي» بعد شهر رمضان

السبت 27/فبراير/2021 - 08:32 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
منار إبراهيم
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واصل صناع مسلسل "الحرير المخملي" تصوير مشاهد العمل الذي انطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، ويخوض بطولته نخبة من نجوم الفن على أن يعرض خارج السباق الرمضاني المقبل.

وقال مصدر مطلع لـ"الدستور"، إن أسرة المسلسل انتهت من تصوير 3 أيام من أحداث العمل، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض عرض المسلسل قبل الشهر الكريم ولكن نظرًا لضيق الوقت فسيتم عرضه بعد شهر رمضان المقبل لينافس موسم "الأوف سيزون".

"الحرير المخملي" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم ألا وهم النجم مصطفى فهمى، داليا مصطفى، أحمد وفيق، هالة فاخر، طارق صبرى، أحمد سعيد عبدالغنى، أحمد جمال سعيد، إسلام جمال، هاجر الشرنوبى، مها أبوعوف، سامى مغاورى، دنيا عبدالعزيز، محمد الصاوى، يسرا المسعودى، بسمة ماهر، رضوى جودة، كريم الحسينى وآخرون.

العمل من إنتاج شركة سكيرمو ميديا للإنتاج الفني لمالكها المنتج إسلام المرسى، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإشراف على الكتابة السيناريست أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق وشادى أسعد وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

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