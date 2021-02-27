525 إصابة جديدة بكورونا في اسكتلندا

أظهرت الإحصائيات الحكومية في اسكتلندا اليوم السبت، أنه تم تسجيل ٥٢٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال ال٢٤ ساعة الماضية.وأفادت الإحصائيات - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - بأنه تم تسجيل ١٨ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال ال٢٤ ساعة الماضية.وأشارت الشبكة إلى أن مليونا و570 ألفا و153 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.