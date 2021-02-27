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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«البيئة» توافق على إنشاء مصنع لتدوير القمامة بسوهاج

السبت 27/فبراير/2021 - 08:27 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وافقت وزارة البيئة على طلب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، الذي تقدم به للدكتورة ياسيمن فؤاد للموافقة على إقامة مصنع لتدوير المخلفات بالمنطقة الصناعية، لخدمة مراكز طهطا وطما وجهينة.

وتسلّم نائب دائرة طهطا وطما وجهينة بسوهاج مكاتبة رسمية من وزارة البيئة تفيد انتهاء الوزارة من إعداد تقرير فني عن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بسوهاج، ويتضمن التقرير مخطط تدشين مصنع لتدوير المخلفات بالظهير الصحراوي لخدمة المراكز الثلاثة في استجابة لمذكرة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مصطفى سالم.

من ناحيته، أكد نائب سوهاج أن المصنع سيساهم بشكل كبير في تخفيف التلوث البيئي عن طريق عملية إعادة التدوير لما لها من آثار إيجابية في تحسين البيئة المُحيطة، والتقليل من حجم النفايات المتجّمعة في مكبّات النفايات، ومن المنتظر أن يستوعب المصنع عددا كبيرا من العمالة، فضلًا عن كونه استغلالا للمخلفات وإعادة تصنيعها بما يدر عائدًا على الأهالي.

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