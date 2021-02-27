الجزائر: الإفراج عن 59 شاركوا في تظاهرات بعفو رئاسي

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم السبت، الإفراج عن 59 شخصا في إطار تنفيذ تدابير العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبد المجيد تبون.وقالت وزارة العدل إن هذا القرار جاء في ذكرى يوم الشهيد الثانية للحراك الشعبي وقد صدر أمر رئاسي بالإفراج عنهم.وأوضحت وزارة العدل في بيانها أنه بعد انقضاء الآجال القانونية واستكمال الإجراءات القضائية فإن عدد المعفي عنهم هو 59 شخصا وهو نفس العدد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية.وتعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في وقت سابق بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة تظاهرات سابقة.