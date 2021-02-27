تعليم المنوفية: اختبار آخر لمَن لم يتمكن من دخول منصة الامتحان

قال أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إنه يتم الآن، العمل على حل المشكلات الفنية والتقنية التي واجهت طلاب الصف الأول الثانوي في الدخول على السحابة للوصول إلى الامتحان عن طريق التابلت.وأكد، من داخل غرفة العمليات بديوان المديرية، أن نسبة المشاركة بنجاح على مستوى المحافظة اليوم بلغت أكثر من 50 % من عدد الطلاب للفترة الامتحانية الأولى والمخصصة لامتحان مادة اللغة العربية، وأكثر من 70% بالنسبة للفترة الامتحانية الثانية والمخصصة لمادة الأحياء.وأضاف أنه سيتم عقد اختبار آخر لكل من لم يتمكن من الدخول على منصة الامتحان، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك له داخل لجنته الامتحانية بالمدرسة، وستحدد الوزارة الموعد بعد نهاية الامتحانات.وأكد أن الجميع داخل منظومة العملية التعليمية يعمل من أجل إنجاح سير الامتحانات وتقديم الحماية والسلامة الكاملة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.وقال مدير تعليم المنوفية إنه على اتصال مباشر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المحلية بالإدارات التعليمية العشر على مستوى محافظة المنوفية لمتابعة سير الامتحان والابلاغ عن المعوقات وإزالتها أو حدوث أي مشكلات طبية بين الطلاب والمعلمين.