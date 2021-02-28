أسعار مواد البناء اليوم الأحد 28-2-2021

أسعار مواد البناء اليوم

سعر الحديد اليوم الأحد 28-2-2021 في الأسواق

سعر الأسمنت اليوم الأحد 28-2-2021 في الأسواق

وشهدت أسعار الحديد في مصر بالأسواق استقرارًا وثباتًا جيدًا، وذلك رغم الظروف الراهنة في البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تغير الحالة الاقتصادية في العالم، ورغم ذلك لم تتأثر أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية.1 - شهد سعر حديد عز اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13654 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.2 - وسجل سعر حديد المصريين اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.3 - وبلغ سعر حديد السويس للصلب اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13550 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.4 - وشهد سعر حديد الجارحي اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.5 - وسجل سعر حديد بشاي للصلب اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.6 - وبلغ سعر حديد العشري للصلب اليوم الأحد في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 13300 جنيه للطن تسليم أرض مصنع.1- بلغ سعر الأسمنت الأبيض اليوم الأحد، نحو حوالي ما يقرب إلى 2400 جنيه للطن.2 - وسجل سعر الأسمنت المخلوط اليوم في الأسواق، نحو حوالي ما يقرب إلى 650 جنيها للطن.3 - وشهد سعر أسمنت السويس اليوم في الأسواق، نحو حوالي ما يقرب إلي 838 جنيها للطن.4 - وبلغ سعر أسمنت السويدي المقاوم اليوم في الأسواق، نحو حوالي ما يقرب إلي 830 جنيها للطن.5 - وسجل سعر أسمنت الواحة اليوم الأحد في الأسواق، نحو حوالي ما يقرب إلي 708 جنيهات للطن.6 - وبلغ سعر أسمنت سوبر سيناء المقاوم اليوم الأحد في الأسواق، نحو حوالي ما يقرب إلى 2460 جنيها للطن.