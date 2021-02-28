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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

7 معلومات عن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

الأحد 28/فبراير/2021 - 07:32 ص
الحى الحكومى بالعاصمة
الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية
سمر عبدالله
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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، لتناول مستجدات الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض جاهزية الانتقال للعاصمة.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الحي الحكومي.

- يقع الحي الحكومي على مساحة 550 فدانا، أي ما يعادل 4.8 مليون متر مربع.

- يتكون الحي الحكومي من 36 مبنى، 34 مبنى منهم للوزارات، ومبنى خاص بالبرلمان وآخر لرئاسة الوزراء.

- يعمل في تنفيذ الحي نحو 18 شركة كبيرة من الشركات المصرية الوطنية، تحت إشراف الهيئة الهندسة للقوات المسلحة.

- تخطط الحكومة للانتقال إلى العاصمة الإدارية، من خلال نقل عدد من الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الجديدة.

- تبلغ مساحة البرلمان الجديد 19 فدانا، أي نحو 80 ألف متر مربع.

- تم الانتهاء من 95% من أعمال الحي الحكومي.

- من المقرر الانتقال إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية منتصف العام الجاري.

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