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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصادرة 120 «شيشة» في حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية

السبت 27/فبراير/2021 - 07:21 م
حملة مكبرة بحي شرق
حملة مكبرة بحي شرق الإسكندرية
هبه عويضه
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أكد محارب هيلع، رئيس حي شرق الإسكندرية، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا على مدار اليوم واستقبال بلاغات المواطنين في هذا الشأن وسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بمختلف المنشآت، حرصًا على سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات التي قام بها الحي على مدار الأيام الماضية عن مصادرة 120 شيشة تُقدم للمواطنين في عدد من المقاهي والكافتيريات تم ضبطها بنطاق الحي بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، ما يُزيد من خطر تفشي كوفيد-19.

وأصدر هيلع تعليماته بإعدام الأعداد التي تم ضبطها مع استمرار الحملات التفتيشية واستقبال بلاغات المواطنين حيال المنشآت المخالفة للإجراءات الوقائية، للحد من المخالفات بنطاق الحي.

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