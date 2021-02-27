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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات في الأردن

السبت 27/فبراير/2021 - 07:40 م
مخدرات
مخدرات
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أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية بالقوات المسلحة الأردنية محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، بناءً على معلومات استخبارية سابقة، وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة وإدارة مكافحة المخدرات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن مصدر عسكري مسئول أن القيادة العامة للقوات المسلحة طبقت قواعد الاشتباك؛ ما أدى إلى تراجع الأشخاص إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة ضبط 746 ألف قرص من مادة الكبتاجون المخدر و29529 قرصًا من مادة جاليكا المخدرة و14800 قرص من مادة الباليريكا المخدرة و1678 قرصًا من مادة الأريكا المخدرة و159 قرصًا من مادة جابالير المخدرة، وجرى تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأشار المصدر إلى أن المنطقة العسكرية الشمالية تعاملت خلال الساعات الــ72 الماضية مع 3 محاولات تسلل وتهريب وتمكنت من إحباطها جميعًا، موضحًا أن القوات المسلحة جاهزة وعلى مدار الساعة للتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالأمن الوطني.

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