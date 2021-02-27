شحنات لقاح كورونا في مصر (انفوجراف)

عقدت مصر عدة اتفاقات لاستيراد شحنات من جرعات لقاح كورونا على دفعات متتالية، لبدء تنفيذ خطة التطعيم خلال الربع الأول من العام الجاري.وفي هذا الصدد أعلنت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أنه تم تدشين موقع خاص لاستقبال طلبات التسجيل الخاصة بلقاح كورونا، على أن تشمل المرحلة الأولى من التطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وترصد "الدستور" في السطور التالية شحنات لقاح كورونا التي استقبلتها مصر على دفعات متتالية من مختلف الدول.وصل إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر من لقاحي "سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني" إلى 400 ألف جرعة، وذلك بعدو وصول الدفعة الثالثة المتفق عليها.مع مطلع شهر ديسمبر الماضي، استقبلت مصر 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي تعد بمثابة هدية من دولة الإمارات.وفي آخر شهر يناير الماضي، استقبلت مصر حوالي 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من قبل دولة دولة الامارات، والذي تم تصنيعه في دولة الهند.وخلال فبراير الجاري وتحديدًا الثلاثاء الماضي أهدت الصين إلي مصر شحنة لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" والتي بلغت نحو 300 ألف جرعة.بلغ عدد الأطقم الطبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ما يقرب من 1315 فردًا، في نحو 22 مستشفى عزل، بحسب وزارة الصحة والسكان.