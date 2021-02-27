رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

شحنات لقاح كورونا في مصر (انفوجراف)

السبت 27/فبراير/2021 - 06:34 م
شحنات لقاح كورونا
شحنات لقاح كورونا
سمر محمدين
طباعة
عقدت مصر عدة اتفاقات لاستيراد شحنات من جرعات لقاح كورونا على دفعات متتالية، لبدء تنفيذ خطة التطعيم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي هذا الصدد أعلنت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، أنه تم تدشين موقع خاص لاستقبال طلبات التسجيل الخاصة بلقاح كورونا، على أن تشمل المرحلة الأولى من التطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وترصد "الدستور" في السطور التالية شحنات لقاح كورونا التي استقبلتها مصر على دفعات متتالية من مختلف الدول.

وصل إجمالي الجرعات التي حصلت عليها مصر من لقاحي "سينوفارم الصيني وأسترازينيكا البريطاني" إلى 400 ألف جرعة، وذلك بعدو وصول الدفعة الثالثة المتفق عليها.

مع مطلع شهر ديسمبر الماضي، استقبلت مصر 50 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا الصيني "سينوفارم"، والتي تعد بمثابة هدية من دولة الإمارات.

وفي آخر شهر يناير الماضي، استقبلت مصر حوالي 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا من قبل دولة دولة الامارات، والذي تم تصنيعه في دولة الهند.

وخلال فبراير الجاري وتحديدًا الثلاثاء الماضي أهدت الصين إلي مصر شحنة لقاح كورونا "سينوفارم الصينى" والتي بلغت نحو 300 ألف جرعة.

بلغ عدد الأطقم الطبية الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح "سينوفارم" ما يقرب من 1315 فردًا، في نحو 22 مستشفى عزل، بحسب وزارة الصحة والسكان.

موضوعات متعلقة

طلاب أولى ثانوي.. التعليم: اعتبار كل من حضر الامتحان وواجه مشكلة السيستم ناجحًا

وزير التعليم عن سقوط «سيستم الامتحان»: عوضنا الطلاب.. ولا داعي للقلق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

«سيكو» لإنتاج الهواتف تبحث توسيع استثماراتها بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط: لا شكاوى فى أول أيام الامتحانات

image description

محافظ أسيوط يشيد بطلاب التعليم الفنى لمشاركتهم فى تجميل الشوارع

image description

تصدير 1038 حاوية فواكه وخضروات إلى 8 دول من ميناء دمياط

image description

تلقيح طاقم مستشفى السرو ضد كورونا فى دمياط

الأكثر قراءة

نموذج استرشادى للصف الرابع الابتدائى الترم الأول 2021

«الوطنية للإعلام»: وقف فريق عمل «حلقة المكياج» بنشرة التاسعة وإحالته للتحقيق

محمد الباز: المواطن ينتظر تعديلا مرضيا لقانون الشهر العقاري

التفاصيل الكاملة لمفاوضات الزمالك مع نجم بيراميدز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

جولة سياحية بالأهرامات لبعثتي التشيك والهند على هامش كأس العالم للرماية

مواعيد وشرائح صرف المعاشات شهر مارس 2021

إجراءات النجاة.. الكمامة والتدابير الوقائية تمنع انتشار كورونا

الجائحة تخفف وهج الاحتفالات الباذخة خلال موسم جوائز هوليوود

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
المزيد

الثقافة

مريم أحمد علي توقع «آخر ليالي البشر» بفيلا إبداع في الدقي

«فوق الرأس».. معرض للفنان طه القرني يجسد هوية مصر في ثوب معاصر

«الثقافة الجزائرية» تنفي استقدام فنانين عرب أو أجانب لإحياء المهرجانات

ورشة تعليم فن التلي في بيت السناري