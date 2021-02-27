ضبط 161،197 كيلو لحوم فاسدة وتحرير 943 محضرًا

قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم شنت حملات مشتركة مع الصحة والتموين على الأسواق والمطاعم والفنادق والمستشفيات والمدن الجامعية ومعسكرات الأمن المركزي، ومتابعة الأغذية والمنتجات ذات الأصل الحيواني خاصة اللحوم والدواجن والأسماك للتأكد من مصادرها.وأضاف «محمود» في تصريحات لـ«الدستور» أنه تم ضبط 161،197 كيلو جرام لحوم فاسدة، وبلغ إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 943 محضـــرا.