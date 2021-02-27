«التعاون الإسلامي» ترحب بقرار سريلانكا السماح بدفن ضحايا كورونا من المسلمين

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار سريلانكا العدول عن حرق جثامين ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) من المسلمين والسماح بدفنهم.وأوضحت الأمانة العامة للمنظمة -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- اليوم السبت، أنها قد دعت رسميًا في عدة مناسبات ومنذ بداية تفشي الوباء وحظر دفن المسلمين في سريلانكا، السلطات هناك إلى العدول عن حرق جثث الضحايا من المسلمين ودفنهم وفقًا للشعائر الإسلامية، مشيرة إلى أن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين جدد تلك الدعوة في كلمته أمام الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع الأمم المتحدة، يوم 23 فبراير الجاري.وثمنت الأمانة العامة استجابة السلطات في سريلانكا لتلك الدعوات، مجددة التأكيد على حرص منظمة التعاون الإسلامي على متابعة أوضاع المجتمعات والأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء والدفاع عن حقوقهم، داعية إلى أن يساهم قرار السلطات في سريلانكا في حماية حقوق المسلمين فيها.