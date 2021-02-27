المعاهد الأزهرية: توزيع درجات الجزئيات الواردة من خارج المنهج بقرآن 4 ابتدائي

أكد تقرير غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة الشيخ صالح عباس، أنه سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات النقل، خلال اليوم الأول دون رصد شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات أو عدم مناسبتها للزمن المقرر.وأشار التقرير إلى مرور متابعي قطاع المعاهد الأزهرية على اللجان في جميع المناطق، وتم رصد تعليقات الطلاب حول فقرتان في امتحان القرآن الكريم للصف الرابع الابتدائي غير مقررين بالمنهج وهو ما ثبت صحته، ونظرًا لأن غالبية تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أجابوا عليهما لتمكنهم من حفظ كتاب الله، وتقرر منح الطلاب الذين أجابوا على الفقرتين الدرجة كاملة، وتوزيع الدرجة المخصصة للفقرتين على بقية الأسئلة لمن لم يجب عليهما.من جانبه وجه الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لأبنائه من الطلاب والعاملين لالتزامهم التام بالتعليمات الصادرة وبالإجراءات الاحترازية مما يؤكد حبهم للعلم واجتهادهم في تحصيله، داعيا الله أن يحفظ أبناءنا الطلاب ويوفقهم ويسدد خطاهم.