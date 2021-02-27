29 وفاة و1630 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

سجلت اليونان، اليوم السبت، 1630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و29 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت وزارة الصحة اليونانية- في بيان، نقلته صحيفة "كاثميريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي العدد التراكمي للإصابات المسجلة في اليونان إلى 189 ألفًا و831 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6468 بمتوسط أعمار يبلغ 70 عاما في حين يتواجد 379 شخصا في أقسام العناية المركزة.