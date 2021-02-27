184 إصابة بكورونا فى أيرلندا الشمالية
السبت 27/فبراير/2021 - 06:31 م
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أعلنت إدارة الصحة في أيرلندا الشمالية، اليوم السبت، تسجيل 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 112 ألفا و357 حالة.
وقالت الإدارة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٢٠٥٢ حالة.
وقالت الإدارة- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"- إنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٢٠٥٢ حالة.