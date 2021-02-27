رابط الاستعلام عن كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي

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- ثم يدخل الطلاب الرقم القومى المكون من ١٤ رقم والمكتوب فى شهادة الميلاد.



- كتابة تاريخ الميلاد ومحل الميلاد واختيار النوع سواء ذكر أو أنثى.



- الضغط على تسجيل دخول، وبعد ذلك يتم استخراج كود الطلاب.



وتلك الخطوات السابقة تمكن الطلاب من الاستعلام عن كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعمل الوزارة على توفير كل الإمكانيات للطلاب فى كافة المراحل الدراسية، فى ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.





ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع المعلومات عن كيفية الاستعلام عن كود الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.يجب على الطلاب فى المرحلة الثانوية الحصول على الكود، والدخول على الرابط التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم، لتسجيل الاستمارة، ويجب على الطلاب حصولهم على البريد الإلكتروني الجديد الموحد، ولديكم كافة الخطوات للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي:- يدخل الطلاب على الموقع الإلكترونى التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للحصول على كود الطلاب بالرقم القومى من هنا

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وزارة التربية والتعليم

وتدعم وزارة التربية والتعليم، الطلاب بجميع النماذج ومقررات المناهج عن طريق المنصات التعليمية الإلكترونية التى أعلنت عنها، حيث يمكن للطلاب فى مختلف المراحل التعليمية مشاهدة شرح لجميع المناهج الدراسية من خلال المنصات التعليمية، يأتى ضمن إنجازات الدولة المصرية فى تطوير المنظومة التعليمية.