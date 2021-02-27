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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الدفاع السوري»: أصبحنا أكثر قوة وصمودا وفعالية

السبت 27/فبراير/2021 - 06:18 م
العماد علي عبد الله
العماد علي عبد الله أيوب
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أكد العماد علي عبد الله أيوب وزير الدفاع السوري أن بلاده أصبحت اليوم أكثر قوة وصمودًا وحضورًا وفعالية وتسير بخطى واثقة نحو الانتصار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بسوريا بتخريج الدورة الخامسة والثلاثين (قيادة وأركان)، برعاية الرئيس السوري بشار الأسد الذي ناب عنه العماد علي عبد الله أيوب.

ونقل العماد أيوب في كلمة له تهاني الرئيس الأسد للضباط الخريجين وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق في مهامهم، مؤكدًا أن "الخريجين هم أقدر على حمل الأمانة وصون الرسالة والمساهمة بفاعلية في تعزيز قدرات جيشنا الباسل".

وقال: "إننا سننتصر في مواجهة ما نتعرض له من محن وتحديات لأننا أصحاب حق وندافع عنه بكل ما نملك وستبقى قواتنا المسلحة العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن مؤكدة استعدادها لتحرير كل ما تبقى من الجغرافيا السورية الواقعة خارج سيطرة الدولة.. ولن يبقى شبر من أرض الوطن إلا وسيرتفع فوقه علم سوريا".

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